Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Во Львове у бизнесмена средь бела дня отобрали миллионы гривен (фото)

Во Львове у бизнесмена средь бела дня отобрали миллионы гривен (фото)

Во Львове у бизнесмена средь бела дня отобрали миллионы гривен (фото)

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Во Львове во вторник, 9 июня, преступники ограбили предпринимателя, отобрав у него сумку, в которой находилась значительная сумма денег. Ранее подобный инцидент произошел в Киеве.

Грабители напали средь бела дня в спальном микрорайоне Львова Сыхов. Причем их удалось задержать сразу же после нападения. Все они — местные жители, один из них был ранее осужден за совершение тяжелого преступления. Во время задержания они оказывали сопротивление и пытались бежать, сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

Уже установлено, что грабители следили за предпринимателем, который ведет свою деятельность на территории одного из местных рынков. Как оказалось, бандиты «специализировались» на разбойных нападениях. В отношении задержанных открыто уголовное производство по статье «Разбой». Ведется следствие.

По информации других источников, нападение произошло на улице Хоткевича, 36. Пострадавший — якобы нелегальный валютчик. Злоумышленники воспользовались баллончиком со слезоточивым газом и вырвали из рук жертвы сумку, в которой находилось 4,5 миллиона гривен.

Во время задержания полицейским пришлось стрелять. Предупредительные выстрелы были сделаны в воздух. Задержаны четверо грабителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о разбойном нападении на семью директора Радеховского лесхоза во Львовской области. Грабители ворвались в дом и, применив пытки, завладели деньгами и ценностями. Одна из женщин умерла под пытками.

А на Одесской трассе, в кафе-баре «Родничок» в Беляевском районе, вооруженные преступники со стрельбой отобрали 12 миллионов гривен у полтавчан, которые ехали на рынок «7-й километр».

510 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Том Круз прилетел на съемки в Лондон за пару часов до новых ограничений
Том Круз прилетел на съемки в Лондон за пару часов до новых
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
Ветерану Великой Отечественной войны стало плохо из-за оскорблений Навального
Ветерану Великой Отечественной войны стало плохо из-за оскорблений
Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской области
Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской
В онлайн-фестивале ТГУ «Такой разный Пушкин» приняли участие более 100 человек из 12 стран
В онлайн-фестивале ТГУ «Такой разный Пушкин» приняли участие более
В Томской области реализуется инженерно-технологический проект для школьников
В Томской области реализуется инженерно-технологический проект для
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 18 180
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 18 180
В суде по MH17 привели опровергающие версию с истребителем факты
В суде по MH17 привели опровергающие версию с истребителем факты
Для восстановления сланцевой добычи в США нужна нефть по $ 70
Для восстановления сланцевой добычи в США нужна нефть по $ 70
На улицах в США заметили аналоги российских «зеленых человечков»
На улицах в США заметили аналоги российских «зеленых человечков»
Путин и Меркель условились о дальнейших контактах
Путин и Меркель условились о дальнейших контактах
В Гонконге задержали по меньшей мере 25 участников протестов
В Гонконге задержали по меньшей мере 25 участников протестов

Топ на сегодня

"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на голосовании
В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на
Ученые назвали место с самым чистым воздухом на планете
Ученые назвали место с самым чистым воздухом на планете
В Шотландии дикий кабан остановил железнодорожное сообщение
В Шотландии дикий кабан остановил железнодорожное сообщение

Еще по теме

В Никополе неизвестный средь бела дня нападал на детей возле школ: опубликовано видео
В Херсоне ограбили ювелирный магазин и сожгли авто
Ограбление инкасаторов в Киеве: введен план "Перехват"
В Одессе избили и ограбили таможенного эксперта миссии ЕС