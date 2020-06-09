Волонтеры объяснят россиянам суть поправок в Конституцию

Вадим Карасев

Фото: https://53news.ru/

Со следующей недели в общественных местах появится более 3 тыс. информационных стоек, на которых "Волонтеры Конституции" будут рассказывать гражданам о предлагаемых поправках в Основной закон России.

Очное обучение волонтеров Всероссийского общественного корпуса "Волонтеры Конституции" началось 1 июня, оно завершится 10-го. До этого волонтеры прошли онлайн-обучение на платформе DOBRO.RU.

"Весна этого года стала для активистов корпуса очень насыщенной: добровольцы проходили онлайн обучение, сдавали гражданский экзамен, а также помогали нуждающимся в рамках Всероссийской волонтерской акции #МыВместе. Первого июня стартовал финальный очный этап подготовки активистов общественного корпуса "Волонтеры Конституции" к предстоящей просветительской деятельности на информационных стойках. На обучении волонтеры подробно изучают суть предлагаемых поправок в Конституцию Российской Федерации, для них проводят мастер-классы по особенностям общения с различными целевыми аудиториями, тренинги на командообразование и развитие навыков эффективной коммуникации", - отметили в пресс-службе организации.



https://53news.ru/