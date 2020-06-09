ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%

Влада Некрасова

Валовый внутренний продукт Казахстана за январь-май текущего года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,7%, сообщил министр национальной экономики республики Руслан Даленов.

Министерство национальной экономики (МНЭ) Казахстана в начале марта прогнозировало рост ВВП на текущий год на уровне 4,1%, однако после обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках прогноз был пересмотрен до снижения на 0,9%. В свою очередь Национальный банк республики прогнозирует снижение ВВП в текущем году на 1,8%. В январе-апреле ВВП Казахстана снизился на 0,2%.