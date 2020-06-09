За перерывы в подаче тепла и воды поставщиков могут заставить снизить их стоимость

Анастасия Иванова

Организации, которые с нарушениями предоставляют коммунальные услуги, например, с большими перерывами подают воду и тепло, вместо штрафов будут обязаны снижать их стоимость. Предложенные Правительством поправки в Жилищный кодекс Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 9 июня.

Сейчас при ненадлежащем качестве оказания коммунальных услуг исполнителя штрафуют в порядке возмещения вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя. Как вариант предусмотрено снижение размера платы за коммунальные услуги в качестве экономической ответственности исполнителя.

В кабмине отмечают, что у штрафов имеются негативные последствия для самих поставщиков. Так, административные расходы, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов, могут многократно превышать его величину.

Кроме того, в законопроекте устанавливается, кто изменяет размер платы за коммунальные услуги, а также порядок взаимодействия в этом случае ресурсоснабжающей организации и лица, ответственного за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

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