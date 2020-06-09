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Жириновский считает, что Ефремов должен понести суровое наказание

Жириновский считает, что Ефремов должен понести суровое наказание

Актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, должен понести самое суровое наказание — 12 лет лишения свободы, написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telergam-канале. 

ДТП произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Автомобиль, за рулём которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В столичном главке МВД заявили, что артист был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, получил серьёзные травмы, в результате которых скончался в больнице. В отношении актёра возбудили уголовное дело — ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам Жириновского, Ефремов не в первый раз сел пьяным за руль. «Наказание за преступление должно быть самым суровым — 12 лет колонии. В крайнем случае, учитывая его положение, 12 лет колонии-поселения», — сказал он. Политик также выразил уверенность, что суд должен избрать для актёра меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Жириновский заявил, что гибель человека можно было предотвратить. ЛДПР предлагала установить, что если человека три раза человека ловят за рулем в состоянии опьянения, то нужно конфисковывать автомобиль как орудия преступления. «Или же выселение за пределы Москвы, ссылка без права возвращения», — сказал он. 

«Если бы так действовали, то сегодня и Ефремов был бы на свободе, и человек, в которого он врезался, был бы жив», — считает лидер ЛДПР. 

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По материалам: pnp.ru

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