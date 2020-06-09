Жириновский считает, что Ефремов должен понести суровое наказание

Лидия Мартынова

Актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, должен понести самое суровое наказание — 12 лет лишения свободы, написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telergam-канале.

ДТП произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Автомобиль, за рулём которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В столичном главке МВД заявили, что артист был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, получил серьёзные травмы, в результате которых скончался в больнице. В отношении актёра возбудили уголовное дело — ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам Жириновского, Ефремов не в первый раз сел пьяным за руль. «Наказание за преступление должно быть самым суровым — 12 лет колонии. В крайнем случае, учитывая его положение, 12 лет колонии-поселения», — сказал он. Политик также выразил уверенность, что суд должен избрать для актёра меру пресечения в виде заключения под стражу.

Жириновский заявил, что гибель человека можно было предотвратить. ЛДПР предлагала установить, что если человека три раза человека ловят за рулем в состоянии опьянения, то нужно конфисковывать автомобиль как орудия преступления. «Или же выселение за пределы Москвы, ссылка без права возвращения», — сказал он.

«Если бы так действовали, то сегодня и Ефремов был бы на свободе, и человек, в которого он врезался, был бы жив», — считает лидер ЛДПР.