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"Жизнь не была бы такой без тебя!": Ким Кардашьян поздравила Канье Уэста с 43-летием

"Жизнь не была бы такой без тебя!": Ким Кардашьян поздравила Канье Уэста с 43-летием

8 июня Канье Уэсту исполнилось 43 года. В честь этого события его супруга, 39-летняя Ким Кардашьян, поделилась в инстаграме несколькими семейными фотографиями и написала ему трогательное поздравление.

С днем ​​рождения, мой король.


В сторис многодетная мама (Ким и Канье, которые недавно отметили шестую годовщину свадьбы, воспитывают шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма) поблагодарила мужа за то, что он остался верен себе.

С днем ​​рождения, малыш! Спасибо за то, что ты всегда был собой и не позволяешь этому миру изменить тебя. Жизнь не была бы такой без тебя!

— добавила она.


Рэпера также поздравила теща — 64-летняя Крис Дженнер.

С днем рождения! Ты замечательный сын, отец, муж, дядя, брат и друг. Спасибо за то, что ты такой особенный. Ты важная часть нашей семьи. Я очень тебя люблю,

— написала она в твиттере, опубликовав несколько фото с Уэстом.


И если сейчас рэпер с семьей, то всего несколько дней назад он был замечен на демонстрации в своем родном городе Чикаго: Канье присоединился к протестующим против жестокости полиции и расизма. Он был в черной маске, темно-серой толстовке с капюшоном, спортивных штанах и кроссовках Yeezy Season 2. Акции прошли в связи с трагической смертью Джорджа Флойда, который умер 25 мая в полицейском участке после того, как сотрудник полиции прижал его к земле и почти девять минут душил коленом.

Канье решил полностью покрыть расходы на обучение шестилетней дочери Флойда Джанны. Он также пожертвовал два миллиона долларов благотворительным организациям.


Ким же выступила с заявлением в поддержку Black Lives Matter.

Как и многие из вас, я злюсь. Я в бешенстве и чувствую отвращение. Мое сердце разбито, я чувствую, как матери, отцы, сестры, братья и дети страдают, потому что их любимый был убит или несправедливо посажен в тюрьму за то, что он черный. Несмотря на то что я никогда не узнаю о боли и страданиях, которые они перенесли, или о том, каково это — пытаться выжить в мире, страдающем от расизма, я знаю, что могу использовать свой собственный голос, чтобы услышали голоса тех, кого не слушали слишком долго,

— заключила она, призывая своих фолловеров поддержать петицию "Цвет перемен", которая требует, чтобы офицеры, присутствовавшие при смерти Флойда в Миннеаполисе, были арестованы и обвинены в убийстве.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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