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82-летний экс-король Испании Хуан Карлос I оказался под следствием из-за крупного финансового скандала

82-летний экс-король Испании Хуан Карлос I оказался под следствием из-за крупного финансового скандала

На этой неделе испанская прокуратура начала расследование в отношении 82-летнего бывшего короля страны Хуана Карлоса I, которого подозревают в коррупции при заключении национальными компаниями контрактов на строительство железной дороги в Саудовской Аравии. Первым делом прокурорам придется разобраться, можно ли привлечь экс-монарха к уголовной ответственности, если до 2014 года (в этот год он отрекся от престола) у него была неприкосновенность.


Король Филипп VI и король Хуан Карлос I

В 2014 году Хуан Карлос I передал корону своему сыну Филиппу VI, который недавно отказался от наследства из-за разгорающегося финансового скандала вокруг отца. Пресса называла короля Филиппа бенефициаром предполагаемого офшорного фонда, якобы созданного его отцом в 2008 году для получения десятков миллионов долларов. Отказавшись от наследства, сын короля лишил отца ежегодной государственной пенсии в размере 215 тысяч долларов.


Строительство транспортной системы между городами Меккой и Мединой продолжалось с 2009 по 2018 год. Прокуратура теперь проверяет получение испанскими компаниями контрактов на строительство. Расследованием занимаются не только испанские юристы, но и их швейцарские коллеги.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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