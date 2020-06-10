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Американцы потребовали от ООН осудить действия властей против чернокожих

Американцы потребовали от ООН осудить действия властей против чернокожихФото: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Напротив здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке собралась толпа протестующих. Участники демонстрации требуют от всех членов организации осудить действия США против чернокожих. Об этом сообщает РИА Новости.

Активисты настаивают на том, чтобы каждая страна в мире выступила с критикой политики государства в отношении чернокожего населения и расистского подхода американской полиции. В рамках ООН должна быть принята резолюция, которая бы заставила правительство США пойти на конкретные шаги.

Некоторые протестующие также призывают к упразднению полиции и перенаправлению средств на социальные нужды. По их словам, сотрудники полиции «раздражают людей».

Ранее рабочая группа экспертов ООН по правам лиц африканского происхождения направила властям США письмо о предполагаемых нарушениях в связи со смертью чернокожего американца Джорджа Флойда. Обычно спецдокладчик ООН направляет властям письмо о возможных нарушениях для того, чтобы правительства объяснили их суть и отчитались о расследовании.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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