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Археологи определили место расположения древней хазарской столицы Итиль

Археологи определили место расположения древней хазарской столицы Итиль

Астраханские археологи вплотную подошли к порогу исторического открытия.

Они нашли материальные доказательства того, где могла стоять древняя столица Хазарии – Итиль, сообщается на сайте министерства культуры и туризма Астраханской области.

После полевых исследований археологи доказали, что во времена раннего средневековья хазарская столица располагалась в районе современного села Семибугры Камызякского района Астраханской области.

На июль 2020 года запланирована археологическая экспедиция, которая вплотную займется работами в этом районе.

В прошлом году в районе села Семибугры были проведены археологическо-разведывательные работы, в ходе которых было найдено множество материальных доказательств того, что на этом месте располагался большой город, сопоставимый, по тем временам, со столичными размерами.

Среди находок было много фрагментов керамической посуды, которая характерна для салтово-маяцкой культуры, а также керамический шлак и брак, которые указывают на то, что в этом месте велось производство керамики.

Возраст артефактов подтверждается и найденными монетами VIII века.

К слову сказать, уже не первое поколение археологов пытается найти эту мифическую столицу, если это удастся астраханским специалистам, то это будет значительным дополнением к историческим сведениям, которые уже есть и которых очень мало.

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По материалам: u-f.ru

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