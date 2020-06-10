Археологи составили карту античного города без раскопок

Вадим Карасев

Впервые археологи составили карту целого римского города при помощи георадара, не проводя раскопок. Ученые из Кембриджского и Гентского университетов использовали новую технологию зондирования, позволяющую быстрее сканировать большие площади и получать изображения в высоком разрешении. В результате они нанесли на карту 30,5 га территории города республиканской эпохи Новые Фалерии (Falerii Novi), расположенного в 50 километрах к северу от Рима. Технология позволяет археологам видеть город на разных глубинах и изучать его эволюцию от основания до разрушения.

Георадар выявил расположение терм, здания рынка, театра, лавок, жилых домов, а также крупного комплекса неизвестного назначения, стоявшего вблизи северных ворот города. Возможно, он связан с религиозными культами местных жителей — италийского народа фалисков. Комплекс состоит из двух больших структур длиной около 60 метров с центральным рядом колонн и включает в себя два здания меньшего размера с нишами, в которых, вероятно, ранее стояли статуи.

Удалось обнаружить также водопроводные трубы, соединенные с прямоугольной структурой в южной части города, которая, как считается, была открытым бассейном. Водопроводная сеть была проложена под зданиями, а не вдоль улиц, как обычно. Это означает, что город был построен по заранее составленному плану и водопроводы были установлены до того, как выстроили здания.

Хозяева города — фалиски — неоднократно вели войны с Римом, опасаясь его возрастающего могущества. В 351 году до н. э. очередная военная кампания завершилась тем, что в фалиской столице Старых Фалериях расположился римский гарнизон. Но во время Первой пунической войны (264–241 годы до н. э.) фалиски вновь объявили себя независимыми от Рима. Подавив бунт, римляне разрушили столицу противника, а оставшихся в живых фалисков переселили в специально основанный город, который и получил название Новые Фалерии. К концу республиканского периода его население достигало 2500 человек.

Около 700 года н. э. город был заброшен и постепенно разрушился. Сохранились остатки городских стен, в том числе 50 из 80 башен и 2 из 8 ворот, а также раскопанные в XIX веке руины театра и форума. Территория города не застраивалась, что сделало его идеальным местом для применения георадара.