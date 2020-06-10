Археологи выяснили, где проходила Великая китайская стена в Монголии

Лидия Мартынова

Израильские археологи выяснили, где именно находилась Великая китайская стена в нынешней монгольской степи, сообщает Le Figaro.

"Строительство этого участка стены — масштабный средневековый проект, о котором, как это не странно, очень мало упоминаний в исторических документах", — рассказал руководитель исследования профессор Гидеон Шелак-Лави c кафедры изучения Азии Еврейского университета в Иерусалиме.

Эта часть Великой китайской стены впервые стала объектом пристального внимания ученых, поскольку находится довольно далеко. Сам Шелак-Лави и его команда ездили на место, они использовали данные аэросъемки и кадры, сделанные со спутников.

Участок длиной 737 километров, изученный израильскими археологами, расположен в современной Монголии, в степи, поросшей травой. Его называют "Северной линией" или "Стеной Чингисхана".

"Раньше считалось, что этот отрезок был построен для защиты местного населения от Великого хана Золотой Орды. Но похоже, это не были военные укрепления с целью обезопасить людей от вражеских набегов" , — пояснил Шелак-Лави.

Небольшая высота стены (около двух метров) и ее невыгодное с точки зрения стратегии расположение позволяют говорить о том, что она была предназначена, прежде всего, для того чтобы контролировать передвижения кочевников и их животных.

"Это был своего рода инструмент внутренней политики", — уточнил археолог.

Великую китайскую стену начали возводить в третьем веке до н.э., чтобы защитить страну от вторжений с севера. Общая ее протяженность составляет девять тысяч километров, а с учетом разрушенных участков — 21 тысячу километров.