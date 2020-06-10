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Банкам возместят потери от выдачи льготных кредитов Дальнему Востоку

Банкам возместят потери от выдачи льготных кредитов Дальнему Востоку

Тема: Какие законы вступают в силу


Скорректирован порядок работы Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Решение принято постановлением кабинета министров от 28 мая 2020 года № 778 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». Документ вступает в силу сегодня, 10 июня.

Кроме того, внесены изменения в методику отбора инвестпроектов, которые планируется реализовать, и в правила предоставления и распределения средств на социальное развитие центров экономического роста Дальневосточного федерального округа.

Также постановлением уточняются Правила предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов по льготным кредитам, выданным резидентам дальневосточных территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток.

В основном поправки связаны с упразднением подкомиссии по реализации инвестпроектов и передачей ее функций создаваемому президиуму Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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