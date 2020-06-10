Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Боец MMA Шлеменко назвал аварию с Ефремовым умышленным убийством

Боец MMA Шлеменко назвал аварию с Ефремовым умышленным убийством

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко заявил, что актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, совершил умышленное убийство. Он выразил соболезнования семье погибшего.

В интервью "Спорт-Экспрессу" Шлеменко призвал ужесточить контроль оборота алкогольных и наркотических средств, а также усилить наказания за нарушения в этой сфере.

"Хотел бы выразить соболезнования семье мужчины, который погиб по вине пьяного, в очередной раз пьяного, водителя – Михаила Ефремова... Я считаю, что Михаил Ефремов совершил умышленное убийство. Почему? Потому что он сел за руль пьяным. Зная, что он пьяный, зная, что это запрещено. Я не спорю с тем, что он не думал, что так получится. Он думал, что все контролирует, что ничего не случится. Но мы видим, чем все закончилось".

Спортсмен добавил, что самые страшные аварии происходят из-за пьяных водителей – сам он плотно сотрудничает с ДПС и участвует в их рейдах в Омске, поэтому знает об этом по своему опыту.

"Я считаю, что раз ты взрослый мужчина, залил в себя пойло и сел за руль, то должен ответить по всей строгости закона. Знаете, как обычно на улице говорят – "с пьяного спрос вдвойне", – возмутился Шлеменко.

ДТП произошло в понедельник, в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади. Согласно видео, черный Jeep Grand Cherokee актера с превышением скорости пролетел через двойную сплошную и лоб в лоб снес светлый фургон Lada. В результате столкновения обе машины буквально подпрыгнули в воздух.

Второго участника ДТП, Сергея Захарова реанимировали в "скорой" и госпитализировали. У него диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер с двух сторон, перелом бедра и травмы внутренних органов. Вскоре стало известно, что он скончался.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Критерии изоляции для переболевших коронавирусом москвичей пересмотрели
Критерии изоляции для переболевших коронавирусом москвичей
Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России
Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России
Шаги к свободе: Москва и Нью-Йорк одновременно выходят из карантина
Шаги к свободе: Москва и Нью-Йорк одновременно выходят из карантина
Минск настаивает на пересмотре цены на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цены на российский газ
Археологи выяснили, где проходила Великая китайская стена в Монголии
Археологи выяснили, где проходила Великая китайская стена в Монголии
В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
Песков отверг заявления о занижении данных о смертности от коронавируса в России
Песков отверг заявления о занижении данных о смертности от
Боец MMA Шлеменко назвал аварию с Ефремовым умышленным убийством
Боец MMA Шлеменко назвал аварию с Ефремовым умышленным убийством
Пушков прокомментировал планы Румынии признать Россию враждебной страной
Пушков прокомментировал планы Румынии признать Россию враждебной
Как использовать правило двух часов: улучшаем жизнь и воплощаем мечты без усилий
Как использовать правило двух часов: улучшаем жизнь и воплощаем мечты
Джорджа Флойда похоронили
Джорджа Флойда похоронили
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Топ на сегодня

Новая Зеландия объявила себя свободной от коронавируса и сняла ограничения
Новая Зеландия объявила себя свободной от коронавируса и сняла
В Нидерландах рассказали о найденной «бабочке» в теле капитана экипажа МН17
В Нидерландах рассказали о найденной «бабочке» в теле капитана
Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель
Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель
"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи

Еще по теме

Шлеменко заявил, что уже фактом подачи апелляций на бой с Мусаси добился многого
Шлеменко заявил, что Мусаси ни разу не попал по нему в поединке на турнире ММА в США
Боец Шлеменко нокаутировал соперника в первом поединке после дисквалификации
Российский боец ММА Шлеменко проиграл голландцу Мусаси на турнире в США