Боец MMA Шлеменко назвал аварию с Ефремовым умышленным убийством

Вадим Карасев

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко заявил, что актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, совершил умышленное убийство. Он выразил соболезнования семье погибшего.

В интервью "Спорт-Экспрессу" Шлеменко призвал ужесточить контроль оборота алкогольных и наркотических средств, а также усилить наказания за нарушения в этой сфере.

"Хотел бы выразить соболезнования семье мужчины, который погиб по вине пьяного, в очередной раз пьяного, водителя – Михаила Ефремова... Я считаю, что Михаил Ефремов совершил умышленное убийство. Почему? Потому что он сел за руль пьяным. Зная, что он пьяный, зная, что это запрещено. Я не спорю с тем, что он не думал, что так получится. Он думал, что все контролирует, что ничего не случится. Но мы видим, чем все закончилось".

Спортсмен добавил, что самые страшные аварии происходят из-за пьяных водителей – сам он плотно сотрудничает с ДПС и участвует в их рейдах в Омске, поэтому знает об этом по своему опыту.

"Я считаю, что раз ты взрослый мужчина, залил в себя пойло и сел за руль, то должен ответить по всей строгости закона. Знаете, как обычно на улице говорят – "с пьяного спрос вдвойне", – возмутился Шлеменко.

ДТП произошло в понедельник, в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади. Согласно видео, черный Jeep Grand Cherokee актера с превышением скорости пролетел через двойную сплошную и лоб в лоб снес светлый фургон Lada. В результате столкновения обе машины буквально подпрыгнули в воздух.

Второго участника ДТП, Сергея Захарова реанимировали в "скорой" и госпитализировали. У него диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер с двух сторон, перелом бедра и травмы внутренних органов. Вскоре стало известно, что он скончался.