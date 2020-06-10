Более 1000 консультаций провели специалисты горячей линии по вопросам СПО

Лидия Мартынова

Круглосуточная горячая линия по вопросам методической поддержки учреждений СПО на базе Межрегионального института повышения квалификации специалистов профессионального образования работает с 18 марта, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

В период до 31 мая операторы обработали 1031 обращение от преподавателей, студентов и их родителей.

Звонки поступали практически из всех регионов страны. Чаще всего вопросы задавали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинской области, Республики Татарстан, Нижегородской области, Республики Удмуртия.

Большинство звонивших интересовались переходом в дистанционный режим работы. Преподавателей волновали вопросы организации этого процесса, информирования об электронных платформах для обучения, корректности применения тех или иных технологий.

Часть звонков была связана с сохранением заработных плат сотрудников, регламентом деятельности в период нерабочих дней, сроками выхода из режима самоизоляции.

Операторы комментировали вопросы, связанные с поддержкой студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также поясняли особенности организации практического обучения выпускников и порядок поступления в образовательные организации в 2020 году.

Телефоны круглосуточной горячей линии по вопросам методической поддержки образовательных организаций, учеников и их родителей в учреждениях СПО: +8 (977) 978-29-69; +8 (977) 978-30-31.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, а также по вопросам движения «Абилимпикс» работает специальная линия по телефону: +8 (985) 457-67-15.