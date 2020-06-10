Более 1000 консультаций провели специалисты горячей линии по вопросам СПО
Круглосуточная горячая линия по вопросам методической поддержки учреждений СПО на базе Межрегионального института повышения квалификации специалистов профессионального образования работает с 18 марта, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.
В период до 31 мая операторы обработали 1031 обращение от преподавателей, студентов и их родителей.
Звонки поступали практически из всех регионов страны. Чаще всего вопросы задавали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинской области, Республики Татарстан, Нижегородской области, Республики Удмуртия.
Большинство звонивших интересовались переходом в дистанционный режим работы. Преподавателей волновали вопросы организации этого процесса, информирования об электронных платформах для обучения, корректности применения тех или иных технологий.
Часть звонков была связана с сохранением заработных плат сотрудников, регламентом деятельности в период нерабочих дней, сроками выхода из режима самоизоляции.
Операторы комментировали вопросы, связанные с поддержкой студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также поясняли особенности организации практического обучения выпускников и порядок поступления в образовательные организации в 2020 году.
Телефоны круглосуточной горячей линии по вопросам методической поддержки образовательных организаций, учеников и их родителей в учреждениях СПО: +8 (977) 978-29-69; +8 (977) 978-30-31.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, а также по вопросам движения «Абилимпикс» работает специальная линия по телефону: +8 (985) 457-67-15.