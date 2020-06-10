"Чики": ради чего смотреть сериал про проституток, которые хотят другой жизни

Вадим Карасев

4 июня на сервисе More.tv стартовал новый российский сериал "Чики", режиссером которого выступил Эдуард Оганесян ("Дабл трабл"), а главные роли исполнили Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова и Ирина Носова. Заглавную песню записал Иван Дорн. Иван Афанасьев посмотрел первые эпизоды нового драмеди о жизни экс-проституток и теперь объясняет, почему этот сериал стал одним из главных событий в отечественном онлайн-стриминге.

Северо-Кавказский федеральный округ, в котором находится городок Прохладный (именно там проходили съемки "Чик"), — регион множества настроений и контрастов, как почти любая территория дальше условной Центральной полосы России. Красота кавказских гор, величественность незатронутой мегаполисами природы и богатство культуры в нем сочетаются с неказистым бытом жителей близлежащих сел, которые до сих пор живут как в 90-х. Советская мебель, дома из ДСП, на скорую руку утепленные изнутри базальтом, ржавые "лады" с лезгинкой на сабвуферах изнутри, придорожные забегаловки с пластиковыми столиками и лимонадом "Дюшес" Ипатовского пивзавода в граненых стаканах — короче, все то, что мы вкладываем в понятие "российской чернухи". Браться разыгрывать в таких декорациях сериал, предназначенный, в первую очередь, для усредненной зажиточной публики, готовой заплатить за подписку на онлайн-сервис и не пожалеть об этом, — рискованное дело. И тем не менее.

Три девушки, Марина, Света и Люда, — представительницы древнейшей из профессий. В первой же серии они чуть не разбиваются насмерть из-за того, что фура с рефрижератором для мяса, в котором их везут, врезается в колченогую конструкцию посреди поля, что приводит девушек в полицию. Оттуда их вызволяет приехавшая из Москвы бывшая коллега Жанна, которой когда-то повезло вырваться из южного захолустья, обзавестись хорошим молодым человеком, машиной и кое-каким капиталом, причем при ребенке-безотцовщине. Жанна предлагает девчонкам выход: бросить профессию легкого поведения и вместе с ней открыть бизнес — единственный на всю округу фитнес-центр. Болтать не мешки ворочать, но у будущей предпринимательницы уже готов план, который она потянет только вместе с подругами-сообщницами. Те, поразмыслив, соглашаются, но не все так просто: во-первых, кредит на дело без особых сложностей может взять только Жанна, во-вторых, поддерживать девушек в их нелегком деле не хотят даже родные и близкие, в-третьих, "уход из профессии" выводит из себя их сутенера Валерия, который обещает устроить им веселую жизнь. Впереди у девушек много трудностей и невзгод — и все ради большой мечты свалить куда подальше от провинциальной безысходности.

Онлайн-стриминг — главная надежда всех свободных видеохудожников наравне с ютубом, тик-током и инстаграмом (и кому, как не Ирине Горбачевой, исполнившей роль Жанны, об этом знать). Пандемия, из которой мы вот-вот (наверное) выйдем в мир без цифровых пропусков и штрафов за слишком усердный выгул собачки, сыграла на руку виртуальным кинотеатрам: просто посмотрите, как разогнались Кинопоиск HD с их "Последним министром", START с "Мир! Дружба! Жвачка!" и "Эпидемией". Сериалы в России эволюционируют с бешеной скоростью — и именно в сегменте интернет-продукции, потому что федеральные каналы по-прежнему отягощены несвободой самовыражения, запретом на мат, обнаженку и другие вещи, без которых порой так трудно обойтись. И что уж говорить, если даже актуальная повестка в сфере равенства полов в максимально безопасном и дружелюбном виде проникла в нашу сериальную жизнь именно через онлайн. "Чики" — сериал, снятый через широкоугольную фемоптику, но при этом вам вряд ли вспомнится отвратительное слово "фемки" при просмотре.

Проституция — тема, мягко говоря, табуированная в нашем обществе. "Интердевочка" Петра Тодоровского в свое время произвела эффект разорвавшейся бомбы именно из-за своего содержания, в одну обойму с ней закинули вообще ничего не имеющую общего с куртизанством "Маленькую Веру" — из-за первой в советском кино сцены полового акта, конечно. А помнит ли кто драму о проститутках "Точка", в которой блистала актриса с холодной порочной красотой Дарья Мороз, ныне звезда сериала "Содержанки", в котором поднимается тема эскорта? Секс, как бесплатный, так и за деньги, был и остается явлением, о котором не принято говорить вслух, или же остается говорить шепетом, а показывать – будто прикрывая камеру занавесочкой. Но внимание к "Чикам" приковано хотя бы из-за исполнительницы главной роли — Ирины Горбачевой, которая уже давно стала негласным символом женской эмансипации на российских экранах. И играет она бывшую проститутку, которая смогла бросить все это, да еще и вернулась, чтобы вытащить из порочного круга своих менее удачливых подруг.

В отличие от тех же "Содержанок", в которых провокационность является единственным заметным достоинством, "Чики" хороши и в отрыве от темы, как если бы любой зритель, вне зависимости от своих убеждений, просто смотрел бы, насколько качественно сделан сериал. Первые два эпизода текут неспешно — как, в принципе, течет и жизнь в городке главных героинь. Построить в нем что-то большое вроде фитнес-клуба, особенно когда ты женщина, о стыдном ремесле которой не знает разве что собака в конуре, — подвиг тот еще. Режиссер подчеркивает куцую жизнь поселка деталями — судорожно пытающаяся выбраться из западни муха в клеевой ловушке, худосочное мяско крупным планом на шампурах шашлычника Омара, дешевый китайский планшет Digma в руках мальчика, на котором он смотрит "Железного человека". Антураж может быть не знаком столичному жителю, но человеку, знающему не понаслышке, что такое ежедневно ходить на водокачку с ведрами на коромысле, чтобы было чем умыться, это все хорошо известно. И очевидно, что авантюра, на которую подписались "чики", похлеще ограблений, задуманных друзьями Оушена. У тех хотя бы были деньги, ресурсы и Брэд Питт с Мэттом Деймоном, а у наших девчонок лишь энтузиазм и машина Жанны да дом, который надо заложить с риском остаться на улице.

Человеку, ожидающему какого-то сногсшибательно юмористического концепта, к сожалению, "Чики" дадут мало: сериал неожиданно чертовски драматичен и не торопится "делать зрителю хорошо". Событий в нем мало, и все они касаются, в первую очередь, обрисовки нехитрого бытия, не дающего выдохнуть и сделать что-то для своей собственной жизни. В этом, возможно, даже можно найти недостаток шоу: значимых событий за первые две серии практически не случается, потому что любые попытки девушек что-то сделать упираются в табу, токсичных мужчин разнообразных национальностей и нехватку средств. Тем интереснее, что же будет дальше: затеянная дамами афера действительно кажется практически нереальной.

Ирина Носова, Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова |Кадр из фильма "Чики"

Но есть кое-что однозначно отличное: актерский ансамбль. Это касается именно главных героинь, остальные участники (Виталий Кищенко, Антон Лапенко, Виктория Толстоганова) лишь дают им шикарный фон. Удивительно, как Горбачева не просто не затмила своих менее популярных коллег, но и спелась с ними. А для некоторых сериал и вовсе стал дебютом. Восхитительно красивая в своей не модельной естественности Варвара Шмыкова — настоящая находка российского кино. Девушка удивительной пластики и энергетики. Холодной красоты Алена Михайлова — в перспективе звезда уровня Ирины Старшенбаум и Стаси Милославской. Совсем не знакомая зрителю Ирина Носова любителям кино может быть известна по короткометражке "Тоня плачет на мосту влюбленных", но роль в "Чиках" обязательно откроет ее для больших режиссеров.

Кстати, написал и снял "Тоню" Антон Коломеец, выступивший одним из сценаристов и для "Чик". В его активе числится также короткометражная работа "Четыре женщины", получившая ряд наград на кинофестивалях и тоже рассказывающая историю о взаимоотношениях в женском коллективе (на этот раз актрис). Удивительно, как здорово ему удается показать психологию современных молодых женщин: несмотря на то что героини не стесняются материться, сыпать шутками ниже пояса и вообще вести себя максимально естественно, они не выглядят хабалками, а остаются теплыми и приятными зрителю. Не хочется просто так раздавать авансы, но пока что "Чики" выглядят лучшим высказыванием на тему высвобождения женщины из-под ига патриархата на территории России — именно благодаря своей близости к зрителю и отсутствию стеснения. Несмотря на то что обстановка вокруг девчонок далеко не из лучших, а жизнь их далека от идеальной, сериал не "грузит". Он человечный, открыт для диалога и лишен натянутого морализаторства. А еще это очень эффектное послание мужчинам — призыв уважать не женщин, а людей вообще, вне зависимости от гендера, и не делить на "сильный" и "слабый" пол. "Чики" своим не показным, а искренним жизнелюбием доказывают, что сделать сериал о проститутках можно так, что даже у ханжи не должно остаться вопросов.

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