Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек

Анастасия Иванова

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 76 человек и достигло 4623, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ранее в среду число зарегистрированных случаев выросло до 4547, 19 пациентов скончались, 3459 выздоровели.

"По состоянию на 10 июня 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4623", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 103 новых случая COVID-19, во вторник - 80, в понедельник -109, в воскресенье - 237, это самый высокий прирост заболевания за день с первого случая в стране.

По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 3532. В среду из больниц были выписаны 73 человека, во вторник – 102, в понедельник - трое, в воскресенье - 86. Сейчас на лечении находятся 1072 пациента с COVID-19, в том числе, восемь – в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.