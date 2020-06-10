Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек

Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек

Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 76 человек и достигло 4623, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ранее в среду число зарегистрированных случаев выросло до 4547, 19 пациентов скончались, 3459 выздоровели.

"По состоянию на 10 июня 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4623", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 103 новых случая COVID-19, во вторник - 80, в понедельник -109, в воскресенье - 237, это самый высокий прирост заболевания за день с первого случая в стране.


По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 3532. В среду из больниц были выписаны 73 человека, во вторник – 102, в понедельник - трое, в воскресенье - 86. Сейчас на лечении находятся 1072 пациента с COVID-19, в том числе, восемь – в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Восстановлена хронология походов Ефремова в бар в день смертельного ДТП
Восстановлена хронология походов Ефремова в бар в день смертельного
Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей
Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей
Эксперт ЭИСИ: столичная система здравоохранения и спасла десятки тысяч людей
Эксперт ЭИСИ: столичная система здравоохранения и спасла десятки
Стала известна неожиданная деталь в сюжете нового фильма о Джеймсе Бонде
Стала известна неожиданная деталь в сюжете нового фильма о Джеймсе
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек
Эксперт: «Отследить, создан был коронавирус или нет, невозможно»
Эксперт: «Отследить, создан был коронавирус или нет, невозможно»
Зальцбургский фестиваль уточнил программу своего столетнего юбилея
Зальцбургский фестиваль уточнил программу своего столетнего юбилея
Минздрав Молдавии не собирается втягиваться в битву политиков
Минздрав Молдавии не собирается втягиваться в битву политиков
Глава центрального командования США оценил угрозу «Талибана»
Глава центрального командования США оценил угрозу «Талибана»
Филипп Киркоров и Сергей Лазарев с детьми отпраздновали день рождения дочери Ани Лорак
Филипп Киркоров и Сергей Лазарев с детьми отпраздновали день рождения
Что пишут в Телеграме: 10 июня
Что пишут в Телеграме: 10 июня
В сельских школах Марий Эл появятся 15 «Точек роста»
В сельских школах Марий Эл появятся 15 «Точек роста»

Топ на сегодня

Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Названа лучшая печень трески
Названа лучшая печень трески
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его решений
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его

Еще по теме

В Узбекистане еще 31 человек заразился коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло до 534
В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,6 млн