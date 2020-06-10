Что пишут в Телеграме: 10 июня

Вадим Карасев

Ruposters подготовил подборку публикаций популярных Telegram-каналов о событиях, произошедших в мире 10 июня.

Канал President Trump приводит самые резонансные последствия антирасистских протестов в США. Телеканал HBO запретил показ и удалил из онлайн-библиотеки классику американского кинематографа — картину "Унесенные ветром". Там полагают, что фильм в уничижительной форме представляет историю афроамериканцев. Пентагон запретил военнослужащим изображать конфедеративный флаг на военной технике, а также намерен переименовать военные базы, которые носят имена конфедератов. Памятник самому известному из них, генералу Роберту Ли, вот-вот снесут в Вирджинии — столице Конфедеративных штатов времен Гражданской войны. В Алабаме тем временем уже снесли монумент, посвященный жертвам противостояния севера и юга Америки. А в Сакраменто, столице штата Калифорния, погромщики начали поджигать дома местных жителей, вывешивающих звездно-полосатый флаг.

Памятник генералу Ли в Ричмонде, штат Вирджиния

Американские ученые полагают, что эпидемия коронавируса в китайском Ухане началась еще летом 2019-го. К таким выводам они пришли на основании анализа спутниковых снимков парковок возле городских больниц и поисковых запросов, пишет канал "Железный занавес". Исследователи заметили резкий рост машин на парковках у медучреждений Уханя в конце августа - начале сентября. Примерно в то же время в поисковике Baidu китайцы чаще стали вводить запросы "кашель" и "диарея", которые уже в 2020-м были официально признаны основными симптомами COVID-19.

Канал "Без комментариев" приводит слова главного нарколога Минздрава РФ. Евгений Брюн прокомментировал пьяное ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.

Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу.

Канал "Грузопоток" выложил видео, на котором снят первый автомобильный мост из России в Китай. Он соединяет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Разрешение на эксплуатацию объекта уже получено, но сообщение закрыто из-за коронавируса. Планируется, что мост будет полностью открыт для движения любого транспорта в 2021 году.

Еще одно видео из Благовещенска опубликовал канал "Новости. Как есть". Местные жители после ливня заметили в лужах рыбу, а точнее карасей, и теперь могут идти на рыбалку с пакетом или авоськой.

В Швеции спустя 34 года было раскрыто дело об убийстве премьер-министра Улофа Пальме, пишет канал "Красный Сион". В 70-80-е годы он считался едва ли не самым влиятельным сторонником левых сил на Западе и одним из важнейших партнеров СССР. Именно при нем знаменитый "скандинавский социализм" достиг своего пика: король Швеции был фактически лишен власти, введены высочайшие налоги, которые затронули крупные корпорации и богачей, реформировано здравоохранение, обеспечены высокие соцвыплаты беременным, безработным, инвалидам. Убийство Пальме в свое время содрогнуло Европу так же, как убийство Кеннеди. Согласно выводам прокуратуры, премьера застрелил в спину сотрудник компании "Скандия" Стиг Энгстрем, офис которой располагался рядом с место убийства. В 2000 году Энгстрем покончил жизнь самоубийством. В деле он проходил как один из более чем тысячи свидетелей. Якобы маленький человек за что-то разозлился на большого и успешного, случайно увидел того на улице и "поддался порыву". Сами шведы, как отмечает канал, в такую версию особо не верят.

Улоф Пальме

Канал "RT на русском" выложил эмоциональную речь главы полицейского профсоюза Нью-Йорка Майка О'Миры. Он осудил действия коллеги Дерека Шовина, задушившего в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда при задержании, но потребовал от прессы, общественности и законодательных органов США прекратить демонизировать полицейских и относиться к служителям правопорядка с уважением. Правозащитник напомнил, что в полицию Нью-Йорка ежегодно поступают порядка 375 млн обращений граждан, и подавляющее большинство отзывов граждан — положительные.

Я не Дерек Шовин. Они — не он. Он убил человека. Мы — нет. Мы ведем себя сдержанно. Все пытаются нас застыдить, хотят, чтобы мы стыдились своей профессии. Но знаете что? Хватит обращаться с нами как с животными и головорезами. И начните относиться к нам с уважением. Нас исключили из дискуссии. Нас очернили. Это омерзительно. Нас пытаются заставить стыдиться своей профессии.