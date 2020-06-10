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Что пишут в Телеграме: 9 июня

Что пишут в Телеграме: 9 июня

Ruposters собрал посты популярных Telegram-каналов о событиях 9 июня.

Центральной темой этого дня стало смертельное ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов на Садовом кольце в Москве. Канал "112" опубликовал материалы токсикологической экспертизы, согласно результатам которой в крови артиста в момент аварии были наркотики.

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Пьяного артиста после случившегося отпустили домой под подписку о невыезде. Как сообщает канал 360tv.ru, ему за день трижды вызывали скорую, якобы из-за потери сознания. Фельдшеры не стали госпитализировать актера, ограничившись капельницей. Ефремов остался дома.

Депутат Виталий Милонов отреагировал на случившееся с Ефремовым. Парламентария цитирует канал "Без комментариев".

Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас.

КНДР оборвала связи с Южной Кореей после того, как южнокорейские активисты забросили пропагандистские листовки на северокорейскую территорию, сообщает канал "Железный занавес". После инцидента в Пхеньяне перестали отвечать на звонки из Сеула по горячим линиям, восстановленным в 2018 году и использовавшимся дважды в день. Корейские СМИ сообщают, что связь оборвана по решению сестры северокорейского лидера Ким Е Чжон.

Интервью местным СМИ по поводу ЧП под Норильском дал губернатор края Александр Усс. Как сообщает канал "Номенклатура", глава региона обвинил "Норникель" в дезинформации, посредством которой в первые дни после аварии компания пыталась скрыть от властей реальную картину случившегося.

В течение двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а явной дезинформацией, которую нельзя объяснить иначе как желанием скрыть произошедшее или его масштабы.

Канал отмечает, что в ситуации также могут быть замешаны и местные чиновники, которые должны контролировать происходящее на предприятиях "Норникеля".

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По материалам: uposters.ru

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