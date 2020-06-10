Что пишут в Телеграме: 9 июня
Ruposters собрал посты популярных Telegram-каналов о событиях 9 июня.
Центральной темой этого дня стало смертельное ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов на Садовом кольце в Москве. Канал "112" опубликовал материалы токсикологической экспертизы, согласно результатам которой в крови артиста в момент аварии были наркотики.
Пьяного артиста после случившегося отпустили домой под подписку о невыезде. Как сообщает канал 360tv.ru, ему за день трижды вызывали скорую, якобы из-за потери сознания. Фельдшеры не стали госпитализировать актера, ограничившись капельницей. Ефремов остался дома.
Депутат Виталий Милонов отреагировал на случившееся с Ефремовым. Парламентария цитирует канал "Без комментариев".
КНДР оборвала связи с Южной Кореей после того, как южнокорейские активисты забросили пропагандистские листовки на северокорейскую территорию, сообщает канал "Железный занавес". После инцидента в Пхеньяне перестали отвечать на звонки из Сеула по горячим линиям, восстановленным в 2018 году и использовавшимся дважды в день. Корейские СМИ сообщают, что связь оборвана по решению сестры северокорейского лидера Ким Е Чжон.
Интервью местным СМИ по поводу ЧП под Норильском дал губернатор края Александр Усс. Как сообщает канал "Номенклатура", глава региона обвинил "Норникель" в дезинформации, посредством которой в первые дни после аварии компания пыталась скрыть от властей реальную картину случившегося.
Канал отмечает, что в ситуации также могут быть замешаны и местные чиновники, которые должны контролировать происходящее на предприятиях "Норникеля".