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Что сейчас происходит на курортах Крыма и Краснодарского края

Что сейчас происходит на курортах Крыма и Краснодарского края

Курорты Краснодарского края и Крыма подтвердили намерения открыть полноценный туристический сезон с 1 июля. Возможно, в четверг будет объявлено о сроках рестарта отелей в Краснодарском крае. О том, как в южных регионах готовятся к приему туристов, в нашем материале.


ЗАГРУЗКА КРАСНОДАРСКИХ САНАТОРИЕВ – 9%

В Краснодарском крае подвели итоги первой недели работы санаторно-курортных учреждений, которые открылись с 1 июня. Как сообщила в ходе онлайн-конференции Ассоциации оздоровительного туризма (АОТ), министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светлана Балаева, за отчетный период на санаторный отдых в регион прибыло 3 600 туристов. 

Из 201 объекта санаторно-курортного комплекса, которым было разрешено открыться, о намерениях это сделать заявили 93 санатория.  По факту возобновили прием около 60 здравниц, их загрузка составила 9%. Как сообщила г-жа Балаева, часть санаториев «взяла небольшую паузу», чтобы понять, как «будет выстроена работа» других учреждений. 

Участвующие в конференции АОТ представители санаторных учреждений подтвердили невысокую загрузку в июне. Так, санаторий «Адлеркурорт», который заработал с 1 июня, открыл для приема гостей только 1 корпус.  Его загрузка 23%: сейчас в нем проживают 260 человек.  Пляжи и бассейны закрыты.

Санаторий «Заполярье» запланировал открытие на 1 июля. По словам его руководителей, при нынешних ограничениях принято решение воздержаться от возобновления работы в июне.

Санатории сети «РЖД-Здоровье» в районе Сочи открылись, на лето их загрузка пока оценивается от 30 до 50%, идет восстановление броней на будущие периоды. В основном, это бронирования на 3 квартал. Пляжи и бассейны закрыты.


ТУРИСТАМ СЛОЖНО ПОЛУЧАТЬ СПРАВКИ

Министр признала, что в санаторной отрасли есть сложности, связанные как с тестированием сотрудников открывающихся здравниц (в регионе ограничены мощности лабораторий, которые тестируют на «ковид»), так и с туристами, которые должны предоставить справки на отсутствие коронавируса.

Многие региональные туристы отказываются от отдыха в краснодарских санаториях из-за трудностей с прохождением тестов по месту жительства или по причине невозможности выполнить требования о «свежести» такой справки в 48 часов. 

Кроме того, туристы не совсем точно понимают, какие документы им нужны, и есть случаи, когда люди предъявляют справки с анализом на «антитела». Также до конца неясно, как и где взрослым можно получить справку об эпидокружении.

«С формами этих документов возникают вопросы, усложняющие прием наших гостей», - отметила г-жа Балаева.

Региональный министр добавила, что в Краснодарском крае пока не работают бассейны, хамамы и сауны. Но вся медицинская инфраструктура функционирует, 6 июня заработали пляжи, парки и скверы, веранды ресторанов и кафе.

По состоянию на 8 июня смогли открыться 22 пляжных территории в Сочи и 6 – в Анапе. По словам г-жи Балаевой, практически каждый день открываются новые пляжи, которые соответствуют всем критерием Роспотребнадзора и МЧС.


ОБ ОТКРЫТИИ ОТЕЛЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЯВЛЕНО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

По информации министра, 11 июня состоится заседание регионального штаба по борьбе с коронавирусом, где может быть объявлено о снятии очередных ограничений. Возможно, будет информация о сроках рестарта работы отелей и других средств размещения.


В КРЫМУ НЕ УВЕРЕНЫ В ОТКРЫТИИ СЕЗОНА С 1 ИЮЛЯ?

В Крыму намерены открыть туристический сезон для прибывающих из других регионов с 1 июля. Хотя накануне глава Крыма Сергей Аксенов разрешил всем средства размещения курортной сферы региона продавать путевки 1 июля для граждан РФ, первый замминистра курортов и туризма Республики Крым Игорь Котлин был осторожен в оценке сроков открытия сезона.

Относительно даты 1 июля он говорил исключительно словами «возможно» и «надеюсь».  

«Запуск сезона будет зависеть от того, в каком состоянии будет ситуация с коронавирусной инфекцией. Возможно, с 1 июля мы начнет работать по межсубъектовому  туризму», - заявил он.

Тем не менее, как сообщил чиновник, подготовка к сезону в Крыму идет. В том числе, готовятся к запуску 440 пляжей, которые находятся в зоне ответственности санаториев, отелей или арендаторов. Открытие этих пляжей планируется с 1 июля. 

По словам г-на Котлина, также идет подготовка инфраструктуры гостиниц и санаториев: эти мероприятия планируется завершить к 1 июля. «Я надеюсь, что с 1 июля мы сможем принять гостей со всей России», - подчеркнул Игорь Котлин.

Он также отметил, что ряд требований Роспотребнадзора для объектов размещения остается очень затратным, в том числе, еженедельное тестирование медперсонала, сотрудников санаториев. В Крыму рассчитывают, что до конца июня эти требования будут смягчены.

По словам г-на Котлина, у прибывающих на санаторный отдых в Крым будут требовать справку на отсутствие «ковида», в то время как заселяющимся в отель такой документ не понадобится. При этом ограничений по выходу за территорию санатория или гостиницы не будет.

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По материалам: atorus.ru

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