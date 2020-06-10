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Цифровая одежда и аватары: началась трансляция модного онлайн-шоу

Цифровая одежда и аватары: началась трансляция модного онлайн-шоу
1 из 4Модели гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"© Global Talents Digital © Global Talents Digital Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
2 из 4Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"© Global Talents Digital © Global Talents Digital Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
3 из 4Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"© Global Talents Digital © Global Talents Digital Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
4 из 4Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"© Global Talents Digital 1 из 4Модели гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"© Global Talents Digital 2 из 4Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"© Global Talents Digital 3 из 4Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"© Global Talents Digital 4 из 4Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"© Global Talents Digital

Цифровая модель Aliona Pole (Россия), принимавшая участие в виртуальной Mercedes-Benz Fashion Week Russia в апреле, покажет совместную коллаборацию с одной из крупнейших торговых площадок.


На Global Talents Digital можно будет оценить работы реальных дизайнеров. Например, из России это Игорь Чапурин (Chapurin), Варвара Зенина (Varvara Zenina) или Даниил Костышин (Daniil Kostyshin), а из зарубежных: Jake Liu (Австралия), Florentina Leitner (Австрия / Бельгия), Chain, Vanesa Krongold (Аргентина), Femme de Mars (Бельгия), Juan de La Paz (Боливия), Anciela, Linus Leonardsson (Великобритания), Ns Gaia (Индия), Också (Испания) и другие.

© Global Talents Digital Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
1 из 2Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"© Global Talents Digital © Global Talents Digital Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"
2 из 2Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"© Global Talents Digital 1 из 2Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"© Global Talents Digital 2 из 2Модель гибридного fashion-проекта в онлайн-формате "Global Talents Digital"© Global Talents Digital

Специально для Global Talents Digital восемь 3D-художников, среди которых Sub Sensus, Фернанд Кларк, Антони Тудиско, Марка Тудиско, Тимо Хельгерта, Алексей Северин и дуэт Vel Ly и Егора Голополосова создали цифровые картины.

За музыкальное сопровождение Global Talents Digital отвечает DJ GROOVE.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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