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Датчики давления в шинах для автомобилей Hyundai/Kia

Системы по контролю давлениях в шинах автомобиля называется TPMS. Это комплекс взаимосвязанных датчиков, которые показывают, какое давление в воздушной камере каждого конкретного колеса.

Для чего используются датчики давления?

Задача этого нехитрого устройства довольно проста – регулярно проверять давление и сравнивание его с конкретным параметром. Человек самостоятельно не может определить, какое давление в шине, а ручные насосы, с установленными манометрами, не всегда отображают точные показатели.

Купить датчики давления в шинах для автомобилей Hyundai и Kia вы сможете на сайте профессионального магазина датчиков давления «ALLTPMS». Компания реализует данную продукцию уже на протяжении шести лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, предоставляя только оригинальные комплектующие от мировых брендов.

Типы систем контроля давления в шинах

В настоящее время современные автомобили изначально комплектуются датчиками давления в шинах. Но на дорогах по-прежнему эксплуатируется множество машин, без подобного полезного дополнения. Именно для таких целей и существуют дополнительные аксессуары в виде датчиков. Поставить современный датчик контроля давления можно абсолютно на любой автомобиль, вне зависимости от марки или года выпуска.

Типы систем измерения давления

Существует несколько наиболее распространенных типов систем для измерения давления камеры в автомобильных шинах, а именно:

  • Датчик контроля по АБС (автобуксировочная система).
  • Система прямого измерения давления в шинах.

В первом случае происходит сопоставление угловых скоростей с ранее «забитым» эталоном в каждом отдельно взятом колесе. Прямое измерение работает чуть проще –измерительные приборы показывают данные на панели автомобиля или специальном, отдельно установленном индикаторе. Системы прямого измерения также подразделяются на два подтипа: система с ручной привязкой и с автоматической.

Покупая датчики в интернет-магазине «ALLTPMS», клиенту бесплатно предоставляется услуга по их установке: системы с ручной привязкой будут подключены к вашему автомобилю, а автоматические начнут передавать данные в непрерывном режиме. Больше информации о типах датчиков вы сможете найти на официальном сайте магазина по адресу alltpms.ru.

# Авто

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