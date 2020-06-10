Диетолог призвала аллергиков с осторожностью есть клубнику

Вадим Карасев

Диетолог Маргарита Арзумян рассказала, что клубника провоцирует аллергию из-за химических веществ, которыми обрабатывают ягоду. Многие люди не переносят клубнику, причем, аллергия может проявиться уже во взрослом возрасте.

Реакция возникает как на компоненты самой ягоды, так и на химические удобрения или пыльцу других растений: они впитываются в ягоду в процессе роста и созревания. «Губчатая структура клубники быстро впитывает пыльцу, - отметила врач-диетолог – вот почему важно с осторожностью есть ягоду всем, у кого была обнаружена аллергия на пыльцу деревьев, трав или цветов».

Также врач посоветовала выбирать яркие ягоды темного оттенка. В них, по мнению диетолога, больше полезного пигмента антоциана и витамина С, , цитируют доктора "Известия". «Покупайте местную ягоду – порекомендовала Маргарита Арзумян – требуйте у продавца санитарно-ветеринарные документы». Так удастся избежать привозной клубники, обработанной большим количество химических веществ и снизить риск аллергии. Рекомендованная безопасная доза клубники – не больше 300 г в сутки.