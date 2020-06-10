Доходы бюджета Камчатки возросли почти на 1,3 млрд рублей

Влада Некрасова

Доходы бюджета Камчатского края увеличены на 1,3 миллиарда рублей, почти миллиард из которых уже направлен на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса на Камчатке, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания.

По его словам, поправки в краевой бюджет на 2020 год депутаты утвердили в среду на очередной сессии Заксобрания. В основном доходы выросли за счет поступления федеральных средств.

"На Камчатке, к сожалению, еще фиксируется ежедневный прирост количества пациентов, заболевших коронавирусом, и сохраняется режим самоизоляции. Региональные власти принимают меры для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, а самих медучреждений – оборудованием. За счет сокращения средств на содержание органов власти на 400 миллионов рублей увеличен резервный фонд Камчатского края и создан резерв ассигнований, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения COVD-19, в размере почти одного миллиарда рублей. Из этого фонда выделяются средства на региональные выплаты медработникам, закупку тестов, компенсацию штрафов авиакомпаний гражданам за возврат билетов в связи с пандемией, материальную поддержку пенсионерам на самоизоляции, а также безработным", - процитировал собеседник агентства слова первого заместителя председателя Заксобрания Андрея Копылова.

Кроме того, средства фонда предназначены на содействие занятости оставшихся без работы в период пандемии жителей края, закупку продуктовых наборов, поддержку малого и среднего бизнеса.