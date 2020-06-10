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Доходы бюджета Камчатки возросли почти на 1,3 млрд рублей

Доходы бюджета Камчатки возросли почти на 1,3 млрд рублей
Доходы бюджета Камчатского края увеличены на 1,3 миллиарда рублей, почти миллиард из которых уже направлен на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса на Камчатке, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания.

По его словам, поправки в краевой бюджет на 2020 год депутаты утвердили в среду на очередной сессии Заксобрания. В основном доходы выросли за счет поступления федеральных средств.

"На Камчатке, к сожалению, еще фиксируется ежедневный прирост количества пациентов, заболевших коронавирусом, и сохраняется режим самоизоляции. Региональные власти принимают меры для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, а самих медучреждений – оборудованием. За счет сокращения средств на содержание органов власти на 400 миллионов рублей увеличен резервный фонд Камчатского края и создан резерв ассигнований, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения COVD-19, в размере почти одного миллиарда рублей. Из этого фонда выделяются средства на региональные выплаты медработникам, закупку тестов, компенсацию штрафов авиакомпаний гражданам за возврат билетов в связи с пандемией, материальную поддержку пенсионерам на самоизоляции, а также безработным", - процитировал собеседник агентства слова первого заместителя председателя Заксобрания Андрея Копылова.

Кроме того, средства фонда предназначены на содействие занятости оставшихся без работы в период пандемии жителей края, закупку продуктовых наборов, поддержку малого и среднего бизнеса.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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