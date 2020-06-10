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Доллар подешевел на новостях о ставке ФРС США

Доллар подешевел на новостях о ставке ФРС США

Курс доллара на Московской бирже перешел в «красную» зону после сохранения ФРС США ставки на прежнем уровне. Об этом в среду свидетельствуют данные торгов.

Вечером 10 июня американская валюта опустилась в моменте до 68,2 рубля, что на 0,6% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро, в свою очередь, находился в «зеленой» зоне и рос на 0,3% — до 77,91 рубля.

В среду Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Ведомство сочло, что продолжающийся кризис общественного здравоохранения в ближайшей перспективе будет и далее влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию.

Ранее в ФРС заявили о намерении держать ставку на уровне 0-0,25% до тех пор, пока не будет уверенности, что «экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности».

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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