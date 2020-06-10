"Единая Россия" поддержит девять кандидатов в губернаторы на выборах

Анастасия Иванова

"Единая Россия" поддержит кандидатуры девяти кандидатов в губернаторы на выборах 2020 года, в дальнейшем будет принято решение еще по ряду кандидатов, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Решение принято единогласно", - подытожил результаты голосования Турчак в ходе заседания президиума генсовета партии.

Среди кандидатур, поддержанных партией, - врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Брянской области Владимир Богомаз, врио главы Севастополя Михаил Развожаев, врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, глава Тамбовской области Александр Никитин, президент Татарстана Рустам Минниханов. Все они являются членами ЕР. Кроме того, правящая партия поддержит двух беспартийных кандидатов - губернатора Костромской области Сергея Ситникова и главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

"Мы проведем дополнительное заседание президиума генсовета, где примем решение о выдвижении на пост губернаторов от партии еще нескольких кандидатов. Их фамилии вы узнаете в самое ближайшее время", - отметил Турчак.

Единый день голосования в этом году назначен на 13 сентября.