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Ефремова сочли способным скрыться от следствия

Ефремова сочли способным скрыться от следствияМихаил Ефремов (в центре)Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Прокурор сочла, что российский актер Михаил Ефремов способен скрыться от следствия, находясь на свободе. Об этом сообщает РИА Новости из зала Таганского суда, где решается вопрос об избрании артисту меры пресечения.

Кроме того, на свободе Ефремов также может оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны, посчитала прокурор. Она поддержала ходатайство о домашнем аресте.

Ранее следствие запросило отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актер заявил, что согласен с такой мерой пресечения.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.

В крови Ефремова помимо высокого содержания алкоголя нашли следы кокаина и каннабиноидов. При этом в правоохранительных органах пояснили, что следы наркотиков — остаточные.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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