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ГБР сообщило Порошенко о подозрении

ГБР сообщило Порошенко о подозрении

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Госоударственном бюро расследовании сообщили о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко, которого суд в Киеве разрешил принудительно доставить на допрос.

На страничке ГБР в соцсетях, где приводилась текстовая трансляция, сообщается, что Петр Порошенко с адвокатом пришел на допрос в 11:05, а через полчаса, в 11:35, он попытался покинуть помещение.

«11:40. Следователи ГБР сообщили о подозрении Порошенко П.А.», — говорится в сообщении, однако не указывается, о каком деле идет речь.

Тем временем «Украинская правда» сообщает, что допрос Порошенко не состоялся и что подозрение относится к делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

В свою очередь адвокат Илья Новиков рассказал, еще до того, как должен был начаться допрос, к ним подошел не представившийся представитель Офиса генпрокурора. Порошенко и его адвокат не стали общаться с ним и вышли из здания ГБР.


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов заявлял, что у гражданской жены и дочери первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко есть российские паспорта, которые они получили в оккупированном Крыму.

В апреле 2019 года Петр Порошенко уволил Семочко поста заместителя руководителя СВР.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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