Генсек ООН предупредил о возможной продовольственной катастрофе
Пандемия коронавируса может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, если вовремя не принять меры, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Он отметил, что миллионы людей уже боролись с голодом и недоеданием до начала пандемии. Более 820 миллионов человек все еще не получают достаточно пищи, и их число, как считает Гутерриш, будет расти.
ООН предлагает три основные рекомендации, направленные на спасение жизней и средств к существованию. Во-первых, страны должны определить продовольственные и пищевые услуги в качестве основных, а также обеспечить защиту тех, кто работает в этом секторе.
Во-вторых, глава ООН подчеркнул необходимость укрепления систем социальной защиты в области питания, включая поддержку миллионов детей во всем мире, которые в настоящее время не охвачены программами школьного питания.
В-третьих, по мнению генсека, странам нужно создавать более совершенные продовольственные системы.