Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Генсек ООН предупредил о возможной продовольственной катастрофе

Генсек ООН предупредил о возможной продовольственной катастрофе

Генсек ООН предупредил о возможной продовольственной катастрофе

Пандемия коронавируса может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, если вовремя не принять меры, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Если не будут приняты немедленные меры, становится все более очевидным, что существует надвигающаяся глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация, которая может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых», — сказал генсек.

Он отметил, что миллионы людей уже боролись с голодом и недоеданием до начала пандемии. Более 820 миллионов человек все еще не получают достаточно пищи, и их число, как считает Гутерриш, будет расти.

«Даже в странах с обильным продовольствием COVID-19 может нарушить цепочки поставок продовольствия. Наши продовольственные системы терпят крах, а пандемия усугубляет ситуацию», — сказал он.

ООН предлагает три основные рекомендации, направленные на спасение жизней и средств к существованию. Во-первых, страны должны определить продовольственные и пищевые услуги в качестве основных, а также обеспечить защиту тех, кто работает в этом секторе.

Во-вторых, глава ООН подчеркнул необходимость укрепления систем социальной защиты в области питания, включая поддержку миллионов детей во всем мире, которые в настоящее время не охвачены программами школьного питания.

В-третьих, по мнению генсека, странам нужно создавать более совершенные продовольственные системы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

МВД: В полицейских участках двух областей установят круглосуточный видеоконтроль
МВД: В полицейских участках двух областей установят круглосуточный
Ханна и Миша Марвин представили клип на трек "Французский поцелуй"
Ханна и Миша Марвин представили клип на трек "Французский поцелуй"
СМИ: полиция Гонконга применила перечный газ для разгона демонстрантов
СМИ: полиция Гонконга применила перечный газ для разгона демонстрантов
Генсек ООН предупредил о возможной продовольственной катастрофе
Генсек ООН предупредил о возможной продовольственной катастрофе
В Сирии под машиной российской военной полиции взорвали бомбу
В Сирии под машиной российской военной полиции взорвали бомбу
Ефремова сочли способным скрыться от следствия
Ефремова сочли способным скрыться от следствия
Готовящаяся к банкротству американская компания взлетела в цене
Готовящаяся к банкротству американская компания взлетела в цене
"Одна ракета – одна цель". Военный эксперт о возможностях комплекса С-350
"Одна ракета – одна цель". Военный эксперт о возможностях комплекса
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову
Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест
Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест
Провокаторы требуют изгнать «варягов» из энергетики Дагестана
Провокаторы требуют изгнать «варягов» из энергетики Дагестана
Описана жизнь возлюбленных в России после пандемии
Описана жизнь возлюбленных в России после пандемии

Топ на сегодня

Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на голосовании
В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на
Ученые назвали место с самым чистым воздухом на планете
Ученые назвали место с самым чистым воздухом на планете
Борис Джонсон пригрозил наказать участников беспорядков в Великобритании
Борис Джонсон пригрозил наказать участников беспорядков в

Еще по теме

Генсек ООН признал неэффективность Совета безопасности
Коронавирус: ООН призывает к отмене санкций
ООН предупредила о возможной гибели сотен тысяч детей из-за коронавируса
Генсек ООН будет присутствовать на открытии Олимпиады в Пхенчхане