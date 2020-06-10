Генсек ООН предупредил о возможной продовольственной катастрофе

Алексей Вольцев

Пандемия коронавируса может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, если вовремя не принять меры, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Если не будут приняты немедленные меры, становится все более очевидным, что существует надвигающаяся глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация, которая может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых», — сказал генсек.

Он отметил, что миллионы людей уже боролись с голодом и недоеданием до начала пандемии. Более 820 миллионов человек все еще не получают достаточно пищи, и их число, как считает Гутерриш, будет расти.

«Даже в странах с обильным продовольствием COVID-19 может нарушить цепочки поставок продовольствия. Наши продовольственные системы терпят крах, а пандемия усугубляет ситуацию», — сказал он.

ООН предлагает три основные рекомендации, направленные на спасение жизней и средств к существованию. Во-первых, страны должны определить продовольственные и пищевые услуги в качестве основных, а также обеспечить защиту тех, кто работает в этом секторе.

Во-вторых, глава ООН подчеркнул необходимость укрепления систем социальной защиты в области питания, включая поддержку миллионов детей во всем мире, которые в настоящее время не охвачены программами школьного питания.

В-третьих, по мнению генсека, странам нужно создавать более совершенные продовольственные системы.