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ГИБДД планирует внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД планирует внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, генерал-майор полиции Александр Быков заявил, что ГИБДД намерена внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что разработанная методика позволит оперативно проверять сразу несколько автомобилей из потока. Устройство не будет похоже на алкотестер, однако как будет организован процесс проверки, в ведомстве не уточнили.

«В течение нескольких секунд мы поймём, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет. Если есть — мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования. Если нет, то без составления процессуальных документов разрешим ему продолжить движение», — сказал Быков радиостанции «Комсомольская правда».

Отмечается, что с помощью этой методики инспекторы смогут направить автомобили в одну полосу и проверить большое количество водителей за 20-30 минут. Соответствующий проект методики направлен на обсуждение в Общественную палату.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись две машины. Автомобиль, за рулём которого находился актёр Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В ГУ МВД заявили, что актёр был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель фургона получил серьёзные травмы, в результате которых он скончался в больнице. 

Сенатор Франц Клинцевич заявил «Парламентской газете», что Ефремову не удастся уйти от наказания за ДТП — соответствующую меру наказания выберет суд по итогам рассмотрения дела.

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По материалам: pnp.ru

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