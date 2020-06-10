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Глава CrossFit покинул пост из-за комментариев про Флойда

Глава CrossFit покинул пост из-за комментариев про Флойда
Основатель CrossFit Грег Глассман покинул пост исполнительного директора компании, после того как она потеряла партнерство с брендом Reebok и аффилированными тренажерными залами из-за его сообщения в Twitter с шуткой про убитого в США афроамериканца Джорджа Флойда и других комментариев.

Ранее Институт оценки и измерения показателей здравоохранения (IHME), следящий за ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, опубликовал заявление под названием "Расизм - это проблема общественного здравоохранения", в ответ Глассман написал в своем аккаунте: "Это - Флойд-19". После это в Reebok, которая является титульным спонсором CrossFit Games и правообладателем на одежду и обувь CrossFit, решили разорвать отношения с компанией. Глоссман принес извинения за сообщение. Позднее портал BuzzFeed News опубликовал аудио конференции в Zoom, на котором Глассман говорит, что в США отсутствует проблема системного расизма, а ни одно сообщество на самом деле не скорбит по Флойду.

"Я ухожу с поста генерального директора CrossFit, Inc. и решил уйти на пенсию. В субботу я создал раскол в сообществе CrossFit и непреднамеренно ранил многих его участников. С тех пор как я основал CrossFit 20 лет назад, он стал крупнейшей сетью спортивных залов в мире... Я не могу допустить того, чтобы мое поведение встало на пути миссий головного офиса и филиалов", - говорится в сообщении Глассмана, опубликованном на сайте сети.

Пост исполнительного директора компании займет Дейв Кастро.

# В мире
По материалам: ria.ru

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