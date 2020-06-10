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Главный конкурент «Газпрома» пострадал из-за нефти

Главный конкурент «Газпрома» пострадал из-за нефтиФото: Reuters

Катарская нефтегазовая компания Qatar Petroleum сокращает расходы в отрасли на 30 процентов в связи с низкими ценами на нефть. Об этом в интервью CNBC заявил исполнительный директор компании, госминистр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби, передает РИА Новости.

По его словам, общее падение рынка заставляет производителей страдать, но Qatar Petroleum сможет избежать изменений в текущих планах добычи и дальнейшего расширения.

Катар является главным конкурентом России на газовом рынке, в первую очередь европейском, и угрожает планам «Газпрома», обладающего монополией на экспорт трубопроводного газа из России.

Планы развития Qatar Petroleum предусматривают наращивание к 2025 году выпуска сжиженного природного газа (СПГ) в полтора раза — с 77 до 110 миллионов тонн в год. Этому поспособствует увеличение добычи на восточной и южной частях Северного месторождения. К 2027 году за счет расширения южной части производство может возрасти до 126 миллионов тонн.

В последний год «Газпром» сократил долю на европейском рынке, а поставки падали даже до кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Помимо аномально теплой зимы, проблемы возникают из-за стремительного роста поставок дешевого СПГ. Развитие ситуации привело к тому, что впервые в своей истории российская компания получила убыток в первом квартале.

В Центре энергетики Сколково подсчитали, что с января по апрель Европа нарастила закупку СПГ на 16 процентов, а объем поставок российского газа упал на 20 процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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