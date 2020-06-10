Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Годовая инфляция замедлилась до 1,7% - Госстат

Годовая инфляция замедлилась до 1,7% - Госстат
Рост потребительских цен в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,3%, с начала года инфляция ускорилась до 1,8%. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

В годовом измерении инфляция по итогам мая замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля и с 4,1% - по итогам 2019 года.

Базовая инфляция в апреле упала до 0,1% после 0,4% в апреле и 1,3% в марте.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в мае на 1,2%. Больше всего подорожали яйца и фрукты (на 16,6% и 15,8% соответственно). На 2,3-0,8% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, рыбу и продукты из рыбы, овощи.
В то же время на 1,6-0,2% подешевели мясо и мясопродукты, сало, масло, сахар, подсолнечное масло, кисломолочная продукция, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2%.

Одежда подешевела на 2%, обувь - на 0,7%. На 2,8% снизились тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ, что в основном произошло за счет удешевления природного газа на 16,8%, отметили в Госстате.

Цены на транспорт снизились на 2%, в первую очередь из-за удешевления топлива и масел на 8,6%.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
Смягчение ограничений в России не отменяет масочный режим — Попова
Смягчение ограничений в России не отменяет масочный режим — Попова
Что пишут в Телеграме: 9 июня
Что пишут в Телеграме: 9 июня
Американцы потребовали от ООН осудить действия властей против чернокожих
Американцы потребовали от ООН осудить действия властей против
82-летний экс-король Испании Хуан Карлос I оказался под следствием из-за крупного финансового скандала
82-летний экс-король Испании Хуан Карлос I оказался под следствием
"Последние дни американской преступности" получил ноль на Rotten Tomatoes
"Последние дни американской преступности" получил ноль на Rotten
Глава CrossFit покинул пост из-за комментариев про Флойда
Глава CrossFit покинул пост из-за комментариев про Флойда
Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет
Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет
Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS
Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS
"Единая Россия" поддержит девять кандидатов в губернаторы на выборах
"Единая Россия" поддержит девять кандидатов в губернаторы на выборах
Соловьев назвал Ефремова «либерастной сволотой» после смертельного ДТП
Соловьев назвал Ефремова «либерастной сволотой» после смертельного ДТП
Заговоры против курения, игромании и других зависимостей
Заговоры против курения, игромании и других зависимостей

Топ на сегодня

Определена доля желающих провести лето дома россиян
Определена доля желающих провести лето дома россиян
Утилизация отходов от компании «Эконорма»
Утилизация отходов от компании «Эконорма»
Трамп потребовал построить ледоколы для США
Трамп потребовал построить ледоколы для США
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
В США шеф полиции города отдала пост афроамериканцу после протестов
В США шеф полиции города отдала пост афроамериканцу после протестов

Еще по теме

В Украине замедлился рост цен на потребительские товары
На Украине возобновилась инфляция
Годовая инфляция в России замедлилась в марте до 7,3%
Продукты питания в России подорожали в марте вдвое сильнее, чем в ЕС