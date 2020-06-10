Годовая инфляция замедлилась до 1,7% - Госстат

Анастасия Иванова

Рост потребительских цен в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,3%, с начала года инфляция ускорилась до 1,8%. Такие данные приводит Государственная служба статистики.В годовом измерении инфляция по итогам мая замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля и с 4,1% - по итогам 2019 года.Базовая инфляция в апреле упала до 0,1% после 0,4% в апреле и 1,3% в марте.Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в мае на 1,2%. Больше всего подорожали яйца и фрукты (на 16,6% и 15,8% соответственно). На 2,3-0,8% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, рыбу и продукты из рыбы, овощи.В то же время на 1,6-0,2% подешевели мясо и мясопродукты, сало, масло, сахар, подсолнечное масло, кисломолочная продукция, молоко.Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2%.Одежда подешевела на 2%, обувь - на 0,7%. На 2,8% снизились тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ, что в основном произошло за счет удешевления природного газа на 16,8%, отметили в Госстате.Цены на транспорт снизились на 2%, в первую очередь из-за удешевления топлива и масел на 8,6%.