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Голодный россиянин ворвался в дом школьницы и потребовал его накормить

Голодный россиянин ворвался в дом школьницы и потребовал его накормитьФото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В одном из сел Республики Алтай голодный россиянин ворвался в чужой дом и потребовал от школьницы накормить его. Об этом сообщается на сайте управления МВД региона.

Мужчина приехал в село в гости к знакомым, они несколько дней употребляли спиртное, и он вышел в село в поисках продуктов. Россиянин увидел, что дверь одного из домов приоткрыта, и застал внутри двух девочек, мать которых была на работе.

Он потребовал от старшей, 13-летней, девочки накормить его, но та отказалась и попыталась позвонить матери. После этого он пошел за подростком и потребовал отдать ему телефон. Снова получив отказ, мужчина схватил ее за горло и начал угрожать убийством. В этот момент младшая сестра позвала соседей и таким образом спугнула нападавшего, тот скрылся.

Мать девочек рассказала о произошедшем полиции, злоумышленника задержали, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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