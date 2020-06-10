Госдума рассмотрит законопроект об аттестации гидов

Алексей Вольцев

Оказывать услуги гидов и экскурсоводов предлагают разрешить только гражданам России, прошедшим аттестацию. Законопроект, который устанавливает основные критерии аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 10 июня.

Законопроект разработан Правительством и направлен на совершенствование правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Документ в случае принятия защитит интересы потребителей туристских услуг, упорядочит деятельность экскурсоводов, обеспечит безопасность туристов при прохождении маршрутов повышенной опасности.

Проектом закона предлагается установить, что экскурсоводами и гидами-переводчиками смогут быть только граждане России, прошедшие аттестацию в специальной комиссии. Гидами не смогут стать работники централизованных религиозных организаций или иные лица, которые сопровождают туристов в целях, не связанных с получением дохода. Инструктором-проводником не смогут работать люди, имеющие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Соискатель на место инструктора-проводника должен пройти обучение по оказанию первой помощи, а также иметь медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к работе проводника. К этой работе не допустят тех, у кого была судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Раз в пять лет аттестовывать гидов и экскурсоводов будет региональный орган власти в сфере туризма, а проводников — уполномоченные на это организации.

Законопроект поддержал думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи и рекомендовал его палате к принятию в первом чтении. По мнению главы комитета Михаила Дегтярева, экскурсоводы и гиды-переводчики должны быть не только высокопрофессиональными специалистами в своей области, но и иметь глубокие знания о регионе, его исторических и культурных особенностях.

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