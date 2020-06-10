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Готовящаяся к банкротству американская компания взлетела в цене

Готовящаяся к банкротству американская компания взлетела в ценеФото: Steve Sisney / Reuters

Акции американской нефтедобывающей компании Chesapeake, занимающейся разработкой сланцевых месторождений и готовящейся к банкротству, взлетели в цене и подорожали на 181 процент по итогам торговой сессии 8 июня, следует из данных торгов на New York Stock Exchange.

Торги на бирже останавливались 22 раза в течение сессии, что является беспрецедентным показателем. Акции подорожали с 24,8 до 66 долларов за штуку. Затем случилась просадка — до 29,81 доллара.

Специалисты объясняют произошедшее комбинацией нескольких факторов. Один из них — позитивное влияние новостей о продлении на июль сроков действия соглашения ОПЕК+, которое должно поддержать цены на нефть.

Также аналитики указывают, что в последнее время акции Chesapeake активно использовались игроками на понижение. Они брали бумаги взаймы у брокеров и продавали в расчете выкупить их обратно дешевле. После появления позитивных новостей и начала роста котировок других нефтяных компаний такие инвесторы стали скупать акции и тем самым создали спрос на них.

Уже после закрытия сессии стало известно, что компания готовится подать заявление о банкротстве. Из-за мартовского резкого обрушения цен на нефть, которое наиболее сильно ударило по сланцевым производителям, она оказалась не в состоянии обслуживать накопившийся долг в 9,1 миллиарда долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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