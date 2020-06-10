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Хайден Панеттьери показала редкое фото их с Владимиром Кличко дочери: "Она говорит на русском и учит украинский"

Хайден Панеттьери показала редкое фото их с Владимиром Кличко дочери: "Она говорит на русском и учит украинский"

Несколько дней назад 30-летняя Хайден Панеттьери завела себе аккаунт в инстаграме и теперь активно публикует там посты. Так, недавно она поделилась видеороликом, на котором ее 44-летний экс-возлюбленный Владимир Кличко выступает в поддержку протестов против расизма в США, а буквально несколько часов назад опубликовала новое фото подросшей дочери Кайи Евдокии.

На снимке пятилетняя малышка с вьющимися рыжими волосами разрисовывает гипсовый слепок тела, который Хайден сделала во время своей беременности. После расставания звездной пары девочка живет с отцом и его родственниками на Украине, поэтому фото, судя по всему, было сделано самим Владимиром.


Кайя Евдокия

Я сделала гипсовый слепок своего живота, когда была беременна, и моя дочь Кайя умоляла меня позволить ей рисовать на нем. После того как я объяснила ей, насколько это деликатная тема для каждой мамы, я все же сдалась и разрешила ей рисовать. К счастью, папа помог ей сделать контур для будущих рисунков, — написала Хайден, отметив в посте Владимира Кличко.


В комментариях кто-то из подписчиков поинтересовался, на каком языке говорит Кайя Евдокия, ведь ее мама — американка, а папа — украинец.

Она говорит на русском только со своим папой, а также учит украинский,

— ответила на этот вопрос Панеттьери.


Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью

Напомним, Хайден Панеттьери и Владимир Кличко были вместе с 2009 по 2018 год, а в 2014-м на свет появилась их дочь Кайя Евдокия. После расставания актриса и спортсмен сохранили дружеские отношения, при этом малышка уехала жить с папой на Украину, где воспитывать ее помогает мама Кличко. Ранее в прессе появлялась информация, что Хайден почти не видится с дочерью, из-за чего многие упрекали ее в том, что она плохая мать. Однако близкое окружение актрисы развеяло эти слухи, заявив, что Панеттьери регулярно летает на Украину для встреч с малышкой.


Хайден часто ездит на Украину, чтобы увидеть дочь, и звонит ей по FaceTime. Кайя продолжает жить с отцом, которого очень любит. У нее много друзей,

— рассказал инсайдер об общении Хайден с дочерью.

По слухам, экс-возлюбленный Хайден Владимир Кличко сильно за нее переживает и желает ей всего самого лучшего. Бывший боксер считает, что нынешний бойфренд актрисы Брайан Хикерсон, который неоднократно поднимал на нее руку, просто ее использует и лишь потворствует ее вредным привычкам.


Владимир Кличко и Хайден Панеттьери


Владимир Кличко
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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