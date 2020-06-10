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Ханна и Миша Марвин представили клип на трек "Французский поцелуй"

Ханна и Миша Марвин представили клип на трек "Французский поцелуй"
РИА Новости. Певица Ханна (Анна Иванова) опубликовала на YouTube клип на совместный трек "Французский поцелуй", записанный с музыкантом Мишей Марвиным.

Главные герои (Ханна и Марвин) жалеют о том, что расстались, так как чувства между ними не угасли, а воспоминания о путешествиях и других счастливых моментах еще не забыты. Однажды они встречаются в баре, где к певице пристает посетитель. Марвин не выдерживает и избивает его. После этого защитника забирает полиция.

"Ура. Наконец-то этот день настал. Это однозначно, мой самый любимый клип в мире ever", — написала певица в инстаграме.

С ней согласился и Миша Марвин, только уже на своей странице.

"Это моя любимая работа. Сам пересмотрел видео уже раз 30", — заявил он.

Режиссер видео — Катя Як, которая также снимала клипы для певца KLIM и Егора Крида.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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