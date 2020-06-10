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HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром» из-за романтизации рабства

HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром» из-за романтизации рабства

Художественный фильм "Унесенные ветром", вышедший на экраны в далеком 1939 году, перестал соответствовать общественной морали — американская стриминговая платформа HBO Max убрала классическую картину из своего каталога, объяснив это тем, что фильм "романтизировал рабство".
 
В США, напомним, не утихают массовые протесты, спровоцированные убийством афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания сотрудниками полиции. Протесты, которые проходят под лозунгом Black Lives Matter, находят отражение в сфере бизнеса — многие крупные компании поддерживают BLM, публикую соответствующие посты в соцсетях.
 
К хайпу решил присоединиться и сервис HBO Max, который вдруг обнаружил в классическом фильме "Унесенные ветром" романтизацию рабства. Фильм в итоге убрали из каталога сервиса. Вряд ли кто-то пострадал от этого решения, потому что картина 1939-го в наше время пользуется спросом разве что у исследователей классики кинематографа. Зато HBO Max создал громкий инфоповод, который теперь обсуждают все. На этом примере мы видим, как существующая в США система, с которой пытаются бороться создатели движения Black Lives Matter, ловко маневрирует в стремительном потоке актуальности.
 
Чем фильм "Унесенные ветром" перестал соответствовать современным реалиям? Ну, например, тем, что там есть темнокожие рабы, которые довольны своим положением.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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