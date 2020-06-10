Эксперт ЭИСИ: столичная система здравоохранения и спасла десятки тысяч людей

Вадим Карасев

Политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков в беседе с Ruposters прокомментировал количество вылеченных в Москве пациентов с диагнозом COVID-19.

Ruposters писал, что столичные врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тысяч тяжелобольных.

"Тут вопрос заключается вот в чем: успехом является та цифра, которую озвучил мэр, когда он сказал, что 65 000 человек заболевших были спасены. Действительно, количество спасенных людей - это огромная цифра. Надо понимать, что эта цифра абсолютно реальна. Почему? Если мы сравним со статистикой смертности в таких городах, как Нью-Йорк, Лондон, Мадрид, мы увидим, что могло бы быть., если бы столична система здравоохранения не сработала бы эффективно. Если бы не сработали эффективно, если бы не было самоотверженности врачей, не было этих мер, судьбу десятков тысяч людей трудно было бы предсказать", - указал Рудаков.

Он также обратил внимание на прозрачность данных депздрава: сходятся количество заболевших, скончавшихся и количество скончавшихся от коронавируса как основной причине болезни и как сопутствующей причине. Эти цифры абсолютно коррелируют одна с другой.

"Обвинения в том, что идут манипуляции со статистикой, абсолютно несостоятельны. В любом случае мы видим, что цифры совпадают. Я бы сказал об эффективности управления, эффективности принятых мер. Карантинные меры оправдали себя. Когда обсуждался вопрос об их введении, начиная с середины марта, остро встал вопрос о закрытии детсадов и переходе на дистанционное обучение. Было очень много дискуссий. Сейчас понятно, что эти меры были эффективны и своевременны. Малейшее опоздание привело бы к более трагическим последствиям", - добавил эксперт.

