Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт ЭИСИ: столичная система здравоохранения и спасла десятки тысяч людей

Эксперт ЭИСИ: столичная система здравоохранения и спасла десятки тысяч людей

Политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков в беседе с Ruposters прокомментировал количество вылеченных в Москве пациентов с диагнозом COVID-19.

Ruposters писал, что столичные врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тысяч тяжелобольных.

"Тут вопрос заключается вот в чем: успехом является та цифра, которую озвучил мэр, когда он сказал, что 65 000 человек заболевших были спасены. Действительно, количество спасенных людей - это огромная цифра. Надо понимать, что эта цифра абсолютно реальна. Почему? Если мы сравним со статистикой смертности в таких городах, как Нью-Йорк, Лондон, Мадрид, мы увидим, что могло бы быть., если бы столична система здравоохранения не сработала бы эффективно. Если бы не сработали эффективно, если бы не было самоотверженности врачей, не было этих мер, судьбу десятков тысяч людей трудно было бы предсказать", - указал Рудаков.

Он также обратил внимание на прозрачность данных депздрава: сходятся количество заболевших, скончавшихся и количество скончавшихся от коронавируса как основной причине болезни и как сопутствующей причине. Эти цифры абсолютно коррелируют одна с другой.

"Обвинения в том, что идут манипуляции со статистикой, абсолютно несостоятельны. В любом случае мы видим, что цифры совпадают. Я бы сказал об эффективности управления, эффективности принятых мер. Карантинные меры оправдали себя. Когда обсуждался вопрос об их введении, начиная с середины марта, остро встал вопрос о закрытии детсадов и переходе на дистанционное обучение. Было очень много дискуссий. Сейчас понятно, что эти меры были эффективны и своевременны. Малейшее опоздание привело бы к более трагическим последствиям", - добавил эксперт.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Восстановлена хронология походов Ефремова в бар в день смертельного ДТП
Восстановлена хронология походов Ефремова в бар в день смертельного
Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей
Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей
Эксперт ЭИСИ: столичная система здравоохранения и спасла десятки тысяч людей
Эксперт ЭИСИ: столичная система здравоохранения и спасла десятки
Стала известна неожиданная деталь в сюжете нового фильма о Джеймсе Бонде
Стала известна неожиданная деталь в сюжете нового фильма о Джеймсе
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек
Эксперт: «Отследить, создан был коронавирус или нет, невозможно»
Эксперт: «Отследить, создан был коронавирус или нет, невозможно»
Зальцбургский фестиваль уточнил программу своего столетнего юбилея
Зальцбургский фестиваль уточнил программу своего столетнего юбилея
Минздрав Молдавии не собирается втягиваться в битву политиков
Минздрав Молдавии не собирается втягиваться в битву политиков
Глава центрального командования США оценил угрозу «Талибана»
Глава центрального командования США оценил угрозу «Талибана»
Филипп Киркоров и Сергей Лазарев с детьми отпраздновали день рождения дочери Ани Лорак
Филипп Киркоров и Сергей Лазарев с детьми отпраздновали день рождения
Что пишут в Телеграме: 10 июня
Что пишут в Телеграме: 10 июня
В сельских школах Марий Эл появятся 15 «Точек роста»
В сельских школах Марий Эл появятся 15 «Точек роста»

Топ на сегодня

Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Названа лучшая печень трески
Названа лучшая печень трески
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его решений
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его

Еще по теме

В пожарах Калифорнии за неделю погибло 40 человек
Минздрав назвал предел больных COVID для украинской медицины
Собянин рассказал, когда в Москве снимут ограничения по прогулкам и занятиям спортом
Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России