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Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля

Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля.

В частности, автомобилисты, по его словам, могут сэкономить, выбирая более дешевые стеклоочистители. Даже при многократной разнице в стоимости дорогие "дворники" ничем не превосходят более дешевые, утверждает эксперт. "Памятуя о том, что дворник — это расходный материал, который желательно менять почаще, преимущество более дешевого изделия становится неоспоримым", - написал он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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