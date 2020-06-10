Эксперт: «Отследить, создан был коронавирус или нет, невозможно»

Влада Некрасова

Доказать искусственное происхождение коронавируса нового типа невозможно, поскольку на молекулярном уровне эти эксперименты, даже если бы они и были, отследить нереально. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского (входит в Первый МГМУ им. И. М. Сеченова) Александр Лукашев на российско-белорусской конференции «Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению».

Для тех, кто занимается коронавирусами, вопрос создания коронавируса не стоит, потому что проникновение коронавируса в человеческую популяцию уже много раз происходило до этого, пояснил Лукашев. Кроме того, обсуждение смысла не имеет, потому что «большая часть сценариев в принципе недоказуема».

Конечно, есть работы, которые в принципе возможны, но неотслеживаемы. Это, например, размножение природного варианта вируса в лаборатории, адаптация или модификация неизвестного природного вируса, либо искусственно сделанная химера неизвестных ранее природных вирусов.

«Такие эксперименты были бы вполне логичны. Ученые, исследующие механизмы возникновения коронавирусов в лаборатории с достаточным уровнем безопасности, совершенно логично проводили бы их. И результаты этих экспериментов отследить на молекулярном уровне невозможно… Поэтому, когда нам говорят, что вирус был точно создан или точно не был создан… Я думаю, что правильный ответ, — во-первых, это неотслеживаемо. Во-вторых, когда говорят, можно или нельзя придумать такой вирус, — придумать сейчас технология не позволяет. А вот адаптировать, — это, в принципе, реально», — сказал ученый.

Как сообщало ИА Newstes, норвежский ученый-вакцинолог Биргер Сёренсен и британский профессор Ангес Далглиш опубликовали исследование, в котором утверждают, что коронавирус SARS-COV-2 был разработан китайскими и американскими учеными. О его лабораторном происхождении говорят генетические последовательности на поверхности коронавируса, считают они.