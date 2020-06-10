Эксперты обсудят вопросы развития педагогического образования в рамках онлайн-форума

Лидия Мартынова

19 и 20 июня состоится педагогический образовательный форум «Педагогическое образование в условиях системной трансформации современного общества», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Форум, организованный при поддержке Минпросвещения России, будет проводиться в онлайн-формате и транслироваться на официальном сайте и YouTube-канале Московского педагогического государственного университета.

В форуме примут участие представители Минпросвещения России, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, научных и образовательных организаций России и стран СНГ.

19 июня в 10:00 (по московскому времени) состоится круглый стол с участием главы Минпросвещения России Сергея Кравцова и представителей экспертного сообщества, который будет транслироваться из МИА «Россия сегодня». Министр вместе с экспертами обсудит ключевые вопросы повышения качества педагогического образования, развитие программ педагогических университетов, укрепление единой образовательной среды. Вместе с Министром в круглом столе примут участие ректор МПГУ Алексей Лубков, победитель конкурса «Учитель года России – 2018» Алихан Динаев, ректор Липецкого государственного педагогического университета Нина Федина, руководитель проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков.

Повестка форума включает темы, связанные с интеграцией высшего и среднего профессионального педагогического образования, единством требований к качеству подготовки специалистов. Отдельное внимание будет уделено цифровой образовательной среде педагогического вуза, а также формированию воспитывающего пространства. В течение двухдневной работы эксперты рассмотрят различные пути взаимодействия с региональными властями, обществом, бизнесом для преодоления дефицита педагогических кадров и развития регионов.

В рамках пленарного заседания и секций форума участники обсудят решения и проекты по развитию педагогического образования, обменяются опытом и представят лучшие образовательные практики. Основными темами мероприятия станут участие педагогических вузов в реализации нацпроекта «Образование», современные подходы к подготовке и сопровождению педагогических кадров.

Модернизация системы профессионального роста, подготовки и переподготовки педагогов, развитие педагогических вузов – одни из ключевых направлений деятельности Минпросвещения России.

Организаторами онлайн-форума выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Институт стратегии развития образования Российской академии образования, Московский педагогический государственный университет, Ассоциация развития педагогических университетов и институтов, Евразийская ассоциация педагогических университетов.