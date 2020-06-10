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Эксперты рассказали об использовании просроченных карт на самоизоляции

Эксперты рассказали об использовании просроченных карт на самоизоляции
Россияне за период самоизоляции провели более 440 тысяч операций по просроченным картам, при этом их использование в начале июня приближается к майским значениям, свидетельствуют результаты исследования процессинговой компании "МультиКарта", которые есть в распоряжении РИА Новости.

Банк России на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса рекомендовал кредитным организациям продолжить обслуживание клиентов с просроченными банковскими картами и паспортами с истекшим сроком действия.

"Согласно проведенному исследованию процессинговой компании "МультиКарта" в период самоизоляции проведено более 444 тысяч операций картами с истекшим сроком действия", - отметил гендиректор "МультиКарты" Кирилл Свириденко.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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