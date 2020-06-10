Эксперты рассказали об использовании просроченных карт на самоизоляции

Лидия Мартынова

Россияне за период самоизоляции провели более 440 тысяч операций по просроченным картам, при этом их использование в начале июня приближается к майским значениям, свидетельствуют результаты исследования процессинговой компании "МультиКарта", которые есть в распоряжении РИА Новости.

Банк России на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса рекомендовал кредитным организациям продолжить обслуживание клиентов с просроченными банковскими картами и паспортами с истекшим сроком действия.

"Согласно проведенному исследованию процессинговой компании "МультиКарта" в период самоизоляции проведено более 444 тысяч операций картами с истекшим сроком действия", - отметил гендиректор "МультиКарты" Кирилл Свириденко.