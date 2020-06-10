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Эрдоган поменял турецких губернаторов и назначил себе главного советника

Эрдоган поменял турецких губернаторов и назначил себе главного советника

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил новых губернаторов в 41 провинции страны, об этом говорится в указе главы государства, опубликованном сегодня, 10 июня, в официальном издании Resmî Gazete.

В рамках масштабной смены руководителей турецких регионов двадцать три действующих губернатора возглавили другие провинции, остальные 18 назначены главами областных администраций впервые.

Семнадцать бывших губернаторов переведены на должности гражданских инспекторов при правительстве. Ещё один экс-губернатор занял пост главного советника президента страны (губернатор провинции Мугла Эсенгюль Чивелек).

Всего в Турции 81 провинция.

Перестановки и новые назначения в губернаторском корпусе могут быть связаны с планами Эрдогана укрепить вертикаль власти в регионах на фоне последних замеров общественных настроений в Турции, которые свидетельствуют о снижении рейтинга главы государства и увеличении числа граждан, которые не одобряют переход страны от парламентской к президентской системе правления.

Как сообщало ИА Newstes, согласно недавнему социологическому опросу, проведённому в Турции местным исследовательским центром Avrasya Opinion, ведущая оппозиционная Республиканская народная партии (РНП) и её союзники всё больше теснят альянс правящей Партии справедливости и развития, лидером которой является президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, и Партии националистического движения во главе с Девлетом Бахчели. При этом опрос 2 460 турецких граждан показал, что персональный рейтинг Эрдогана заметно просел на фоне уверенного роста кредита доверия со стороны граждан Экрему Имамоглу, нынешнему мэру Стамбула от РНП и наиболее вероятному представителю оппозиции на следующих президентских выборах в 2023 году.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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