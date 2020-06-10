Эрдоган попросил Путина разрешить россиянам поездки в Турцию

Алексей Вольцев

Интересы турецкого туризма стал лоббировать самый главный человек в Турецкой Республике. Реджеп Тайип Эрдоган обратился к главам сразу трех государств с просьбой разрешить их гражданам снова путешествовать в Турцию. Соответствующее обращение было сделано и в адрес российского лидера, пишут турецкие СМИ.

ЧТО СКАЗАЛ ЭРДОГАН ПУТИНУ

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал в интервью турецким СМИ о том, как Турция борется с коронавирусом. Так, в стране зафиксирован рост производства медицинского оборудования, а к концу года стоит задача увеличить количество больниц в 30 крупных городах Турции.

По мнению г-на Эрдогана, развитие медицинской сферы даст толчок для бума оздоровительного туризма, который сможет покрыть дефицит, возникший из-за позднего старта пляжного туризма.

Глава Турции также сообщил, что он ведет переговоры с Россией, Германией и Великобританией о приезде туристов из этих стран. В частности, президент Турции заявил, что во время недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным он «попросил российского лидера разрешить россиянам поехать в Турцию».

«Россияне соскучились по Турции, они хотят приехать, откройте границы», – так прокомментировал прессе г-н Эрдоган свое обращение к Путину.

По его словам, на тему туризма также были переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном. Вопрос возращения туристов будет поднят и во время предстоящей беседы с Ангелой Меркель. Как подчеркивает г-н Эрдоган, пока что «Германия сопротивляется».

Как сообщал ранее «Вестник АТОР», правительство Германии приняло решение отменить запреты на поездки с 15 июня в 31 страну Европы. Турция в этот список не вошла.

По неофициальной информации, Турция готовится возобновить авиасообщение с Россией с 15 июля, однако этот срок многие эксперты пока еще ставят под сомнение.

ГЛАВЫ МИД РОССИИ И ТУРЦИИ СНОВА ОБСУДИЛИ ТУРИЗМ

О том, что Турция настойчива в вопросе открытия авиасообщения с Россией и «камбэка» туризма говорит и факт последних переговоров глав МИД двух стран.

Турецкие СМИ сообщают со ссылкой на свои источники, что 8 июня министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров обсудили вопросы туризма на фоне коронавирусного кризиса. По сообщению МИД РФ, стороны «условились поддерживать плотную координацию в процессе поэтапного восстановления двустороннего сотрудничества».

Напомним, в 2019 году в Турции побывало 7 млн российских граждан. Россия – въездной рынок «номер один» для Турции. По количеству туристских прибытий россияне уверенно опережают страны Европы, Ближнего Востока и ЮВА.

ТУРЫ В ТУРЦИЮ РОССИЯНЕ И СЕЙЧАС ИЩУТ ЧАЩЕ ВСЕГО

По данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, Турция остается самым запрашиваемым направлением отдыха в сезоне-2020 в сегменте организованного туризма.

Так, в мае текущего года турами в Турцию интересовались 43% клиентов сервиса, отдыхом в России – 28%, путешествием в Таиланд – 8%, в Тунис – 5%, в Грецию и на Кипр – по 4%.

При этом Турция была лидером предпочтений по летнему отдыху и в прошлом сезоне (56%), а вот Россия год назад была только на 4 месте (7%).