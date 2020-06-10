Как использовать правило двух часов: улучшаем жизнь и воплощаем мечты без усилий

Вадим Карасев

По утверждению психологов и эзотериков, существует множество правил, как улучшить свою судьбу. Но есть одна простая практика, которая способна навсегда изменить жизнь и воплотить все мечты.

Кто-то скажет, что в неудачах виновато негативное мышление, которое полностью лишает людей уверенности в себе и светлом будущем, — и будет прав. Но есть способ изменить ход своей жизни так, чтобы каждый новый день дарил только самое лучшее. Изучив «правило двух часов», вы научитесь легко воплощать свои мечты и быстро улучшите свою жизнь.

Введение в правило двух часов

Многие великие открытия были совершенны не в лабораториях и не в процессе продолжительной мозговой деятельности. Напротив, большая часть гениальных идей пришла людям во время приятных размышлений. Еще Эйнштейн отметил, что свою теорию относительности он создал, мечтая.

Мечты — не бесполезная трата времени. Именно благодаря им были разрушены многие предрассудки и сделаны выдающиеся открытия. По этой причине фантазии являются действенным инструментом достижения желанных целей. Данный подход подтверждают не только эзотерики, но и психологи. Применение позитивного рефлексивного мышления — ключевой аспект внутреннего и личностного роста.

Исследования показали, что рефлексивное мышление — главная составляющая любых позитивных перемен. Под таким мышлением понимается способность анализировать приобретенный опыт и собственное восприятие. Благодаря анализу, осмыслению накопленного опыта, человек поднимается все выше по лестнице саморазвития, а значит, учится быстрее находить эффективные решения и пути достижения желаемого.

Рефлексивное мышление многие сравнивают с мечтами, поскольку оно не приводит к какому-то реальному результату, но при этом позволяет чувствовать уверенность в том, что любые желания будут реализованы и все проблемы получится преодолеть.

Как использовать правило двух часов, чтобы изменить жизнь к лучшему

Мечты, размышления, фантазии — все это проекции возможных вариантов развития событий. Иначе их можно назвать мыслительной деятельностью, которая направлена на поиск альтернативного решения возникших неприятностей. В процессе таких размышлений мозг анализирует полученный опыт, действия, поступки, и это помогает не ошибиться в выборе в схожих ситуациях в будущем.

При помощи самоанализа можно познать себя, найти свое место в жизни и воплотить любые мечты. Типичный пример такой концепции в действии — отчет самому себе о том, как вы провели свой день. Этот вопрос заставляет вспомнить произошедшие события, проанализировать их, дать оценку, а также извлечь нужный опыт.

Психологи считают, что своим мыслям нужно уделять около 2 часов в течение недели, то есть каждый день следует тратить на это около 20 минут. Рекомендуется подвергать анализу свои действия в конце дня, непосредственно перед сном. Сюда нужно включить все события, которые произошли с вами за сутки. Их нужно мысленно разделить на хорошие и неприятные моменты. Можно упростить себе работу и в первые недели письменно фиксировать продуктивные мысли.

Не относитесь к своим мыслям и точке зрения как к пустому месту, ведь это мощный инструмент, который способствует раскрытию личности и помогает менять свою жизнь к лучшему.