Как определить кислотность почвы без приспособлений?

Алексей Вольцев

Кислотность почвы очень важна при посадке растений. Некоторые растения не будут нормально развиваться в кислой среде, а другим, наоборот, подавай покислее. Можно ли самостоятельно определить кислотность почвы, не имея под рукой никаких специальных приспособлений? Конечно, можно. Причем сделать это можно разными способами.

Первый способ можно считать истинно народным. Нам нужно заварить чай. А вместо заварки используем 4 листика смородины или черемухи. После того, как наша заварка остыла, ее нужно процедить. В заварку кладем комочек земли с участка, на котором нужно определить кислотность. Если вода покраснеет, то почва кислая, если позеленеет, то слабокислая, а вот, если приобретет синеватый оттенок, то нейтральная. Провести такую процедуру распознавания сможет любой человек.Можно определить кислотность почвы и по растущим на ней сорнякам. Растения в дикой природе сами выбирают где расти, и на той почве, которая им не нравится, расти они не станут. А значит достаточно знать-какие сорняки предпочитают какую почву. Например, если на вашем участке преобладают: крапива, тимофеевка, ромашка, мать-и-мачеха, клевер или вьюнок, то у вас нейтральная или щелочная почва. А вот такие растения как хвощ, щавель конский, пырей или подорожник, то у вашей почвы повышенная кислотность.





Для распознания кислотности можно использовать обычный уксус. Выберите участок земли и просто полейте небольшим количеством уксуса. Если никакой реакции не появилось, то земля кислая, если есть характерные пузырьки или шипение, то земля нейтральная или щелочная.Виноградный сок применяется также как чай из смороды. Только, если никакой реакции нет, сок не меняет цвет, то почва кислая. А вот любые изменения покажут нейтральную землю. То есть никакого взаимодействия не будет только с кислой почвой.Определить кислотность поможет обычная красная свекла, посаженная на огороде. Нормальный, зеленый цвет листьев говорит о нейтральной или слабо-щелочной земле. Светлые розоватые листья или даже пятна, говорят о кислой почве.

Прежде чем высаживать понравившиеся цветы или другие культуры, обязательно убедитесь, что ваша почва подходит растению. Раскислить почву можно при помощи обычной золы или извести, а подкислить при помощи опилок или хвои. Вы сами можете регулировать кислотность, чтобы угодить растениям.