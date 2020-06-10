Как отбелить белье, если на нем желтые пятна, которые не берет машинка?

Анастасия Иванова

Многие женщины предпочитают белое белье. Очень быстро бюстгальтеры, особенно в летнее жаркое время желтеют и теряют свой внешний вид. Обычные стирки плохо помогают при пожелтении белья, современные отбеливатели справляются, но стоят совсем не дешево. Поэтому нужно обращаться к бабушкиным методам.

Перед тем, как приступать к отбеливанию — постирайте вещь. Можно руками, а если позволяет производитель, то и в машинке. Постарайтесь максимально очистить изделие от других загрязнений, мы будем бороться только с пожелтением.

Нам потребуется брусок хозяйственного мыло. Его нужно натереть на крупной терке и залить водой, Удобнее всего готовить мыльную кашу в банке. Бруска двухсотграммового хватает на 700 граммовую банку.





Теперь берем небольшой тазик, наливаем туда 2-2,5 литра горячей воды. В воду добавляем 3-4 ложки получившейся мыльной каши. Хорошо перемешиваем, и только после того, как все растворилось — выливаем туда же 4 ложки нашатырного спирта. Нашатырный спирт есть в любом доме, так что вам не придется бежать специально в аптеку.

Не забывайте, что пары спирта ядовиты, поэтому делайте все с осторожностью, старайтесь не вдыхать, и держать спирт в отдалении от лица. Да и заниматься отбеливанием нужно в резиновых перчатках. Конечно, это все не смертельно, но кожу рук лучше тоже защитить.

После того, как раствор приготовлен, в него можно помещать белый бюстгальтер. Укладываем его чашечками вниз. Время от времени его нужно шевелить, переворачивать. В зависимости от пожелтения, процедура может длиться от 2 до 12 часов.

По истечении положенного времени, нужно снова одеть перчатки и постирать вещь в этом растворе. Это поможет отойти тем пятнам, которые еще держатся. Изделие нужно хорошо прополоскать, а затем замочить минут на 15 в растворе воды и кондиционера для белья. Это поможет избавиться от запаха нашатырного спирта и хозяйственного мыла. И то, и другое пахнет не очень.

Кто-то скажет, что слишком много заморочек. А я не соглашусь, если у человека есть любимая вещь, ему комфортно и удобно в ней, то зачем покупать новую, которая не всегда может идеально подойти к фигуре. В этом случае придется потратить только время для реанимации бюстгальтера, так как все ингредиенты стоят дешево. Но потратив немного времени — вы спасете любимую вещь, и дадите ей вторую жизнь.