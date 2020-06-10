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Как отбелить белье, если на нем желтые пятна, которые не берет машинка?

Как отбелить белье, если на нем желтые пятна, которые не берет машинка?

Многие женщины предпочитают белое белье. Очень быстро бюстгальтеры, особенно в летнее жаркое время желтеют и теряют свой внешний вид. Обычные стирки плохо помогают при пожелтении белья, современные отбеливатели справляются, но стоят совсем не дешево. Поэтому нужно обращаться к бабушкиным методам.

Перед тем, как приступать к отбеливанию — постирайте вещь. Можно руками, а если позволяет производитель, то и в машинке. Постарайтесь максимально очистить изделие от других загрязнений, мы будем бороться только с пожелтением.

Нам потребуется брусок хозяйственного мыло. Его нужно натереть на крупной терке и залить водой, Удобнее всего готовить мыльную кашу в банке. Бруска двухсотграммового хватает на 700 граммовую банку.


Теперь берем небольшой тазик, наливаем туда 2-2,5 литра горячей воды. В воду добавляем 3-4 ложки получившейся мыльной каши. Хорошо перемешиваем, и только после того, как все растворилось — выливаем туда же 4 ложки нашатырного спирта. Нашатырный спирт есть в любом доме, так что вам не придется бежать специально в аптеку.

Не забывайте, что пары спирта ядовиты, поэтому делайте все с осторожностью, старайтесь не вдыхать, и держать спирт в отдалении от лица. Да и заниматься отбеливанием нужно в резиновых перчатках. Конечно, это все не смертельно, но кожу рук лучше тоже защитить.

После того, как раствор приготовлен, в него можно помещать белый бюстгальтер. Укладываем его чашечками вниз. Время от времени его нужно шевелить, переворачивать. В зависимости от пожелтения, процедура может длиться от 2 до 12 часов.

По истечении положенного времени, нужно снова одеть перчатки и постирать вещь в этом растворе. Это поможет отойти тем пятнам, которые еще держатся. Изделие нужно хорошо прополоскать, а затем замочить минут на 15 в растворе воды и кондиционера для белья. Это поможет избавиться от запаха нашатырного спирта и хозяйственного мыла. И то, и другое пахнет не очень.

Кто-то скажет, что слишком много заморочек. А я не соглашусь, если у человека есть любимая вещь, ему комфортно и удобно в ней, то зачем покупать новую, которая не всегда может идеально подойти к фигуре. В этом случае придется потратить только время для реанимации бюстгальтера, так как все ингредиенты стоят дешево. Но потратив немного времени — вы спасете любимую вещь, и дадите ей вторую жизнь.

# Интересное
По материалам: planktons

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