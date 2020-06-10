Консульство США возобновило работу в Гренландии

Влада Некрасова

Консульство США в Гренландии впервые с 1953 года возобновило свою работу, следует из заявления госсекретаря США Майка Помпео.

"Я с гордостью праздную открытие консульства Соединенных Штатов в Нууке, Гренландия, 10 июня 2020 года, это отражает приверженность Америки делу углубления нашего сотрудничества с народом Гренландии и всего Королевства Дании", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой госдепартамента.

О планируемом возобновлении работы консульства Помпео сообщал еще в конце апреля.

Дональд Трамп хотел бы купить Гренландию. Эта информация вызвала резко отрицательную реакцию самой Гренландии и Дании, в административном подчинении которой находится остров. На фоне дипломатического скандала президент США даже был вынужден отменить в прошлом году свою поездку в Копенгаген.