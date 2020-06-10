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Королева Елизавета II и принц Филипп представили новый официальный портрет в честь 99-летия герцога Эдинбургского

Королева Елизавета II и принц Филипп представили новый официальный портрет в честь 99-летия герцога Эдинбургского

Сегодня мужу королевы Великобритании Елизаветы II, принцу Филиппу, исполняется 99 лет. В преддверии его дня рождения Букингемский дворец вчера опубликовал новый официальный снимок супругов.


Снимок был сделан в начале этого месяца во дворе Виндзорского замка, где пара находится на самоизоляции с марта. По словам королевского эксперта, за эти месяцы королевская чета провела больше времени вместе под одной крышей, чем когда-либо за всю супружескую жизнь (а женаты они более 70 лет!).

На фото 94-летняя королева позирует в цветочном платье от Angela Kelly и жемчужном колье, а принц Филипп — в элегантном костюме.

День рождения принц Филипп отметит в Виндзорском замке. Другие члены королевской семьи поздравить его лично не приедут, так как в стране все еще высок уровень заражения коронавирусом, однако пообщаются с ним по видеосвязи.

Ожидается, что на этой неделе королева также отметит и свой день рождения, который у нее был в апреле. Она посетит небольшую военную церемонию в Виндзоре, и это будет ее первым официальным появлением на публике с 9 марта.

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский поженились в 1947 году. По мнению королевского эксперта Джо Литтла, секрет их длительного брака кроется в том, что они слишком разные.

У королевы более спокойный характер, а герцог терпеть не может дураков. Она менее склонна к конфронтации, поэтому я полагаю, у них разные мнения по многим вопросам, но очевидно, что химия имела место быть, потому что они уже 73 года вместе,

— заключил он.

Королева Елизавета II и принц Филипп
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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